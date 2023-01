GM investeert bijna €800 miljoen in nieuwe generatie V8

In een tijd waarin we hier in Europa elektrificatie in vrijwel elk hoekje van autoland tegenkomen, klinkt het nogal tegenstrijdig wat General Motors gaat doen. Het Amerikaanse concern steekt namelijk maar liefst omgerekend €783 miljoen in de productie van een nieuwe generatie V8-motoren.

Hier in Europa is de V8 - op vooral wat supercars na - in moderne auto's eigenlijk al zo goed als uitgestorven. In de Verenigde Staten loopt het zo'n vaart nog niet. Dat blijkt uit wat General Motors aankondigt. Het zegt namelijk omgerekend €783 miljoen te investeren in vier fabrieken in de Verenigde Staten om deze klaar te maken voor de productie van de nieuwe 'Small Block'-V8. De zesde generatie van de motor die ook wel bekend staat als de LS-V8. In 2013 deed de huidige en vijfde generatie zijn intrede, maar daarbij blijft het dus niet.

We kennen LS-motor in Europa eigenlijk vooral van de Chevrolet Corvette. Ook de huidige heeft die als krachtbron, al heeft deze generatie hem niet in de neus maar in het midden geplaatst. De V8, die 6,2 liter als bekendste slagvolume heeft, is eveneens het kloppend hart van onder meer de Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Cadillac CT5-V Blackwing en Cadillac Escalade-V. Vooral voor pick-ups als de Silverado en Sierra blijft de V8 voorlopig relevant in het thuisland en dus stoomt GM weer een nieuwe generatie klaar.

Verder maakt General Motors bekend omgerekend zo'n €60 miljoen extra te investeren in zijn EV-productie. Dat geld is bestemd voor de productie van koelsystemen voor accupakketten. GM zet immers met zijn Ultium-platform al aardige stappen op elektrisch gebied en heeft ook al elektrische versies van populaire pick-ups. Zo is er onder meer een volledig elektrische Chevrolet Silverado en een elektrische GMC Sierra. Hoewel de V8 nog even door mag, wordt er al voorgesorteerd op een wisseling van de wacht. Zo komt er van de Chevrolet Corvette een volledig elektrische variant. Onlangs presenteerde Chevrolet al de hybride Corvette E-Ray.