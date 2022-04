GM gaat accu's Spark EV niet meer vervangen

Slecht nieuws voor eigenaren van een Chevrolet Spark EV. General Motors gaat de accupakketten namelijk niet langer meer produceren of vervangen, zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse site EV-resource.com. Nu één van de meest belangrijke onderdelen van de Spark EV niet meer leverbaar is, betekent dat op termijn het einde van het model.

Het niet meer leveren van nieuwe accupakketten voor de Spark EV betekent eenvoudigweg dat auto's waarvan de accu stukgaat, niet meer de weg op kunnen. Volgens de bron zijn er vooralsnog ook geen externe leveranciers die een oplossing bieden voor de elektrische Spark. Chevrolet biedt daarom twee opties voor Spark EV-rijders. De auto kan worden teruggekocht tegen de aankoopprijs, maar dat geldt alleen als de fabrieksgarantie nog van toepassing is. Dat terugkopen kan overigens ook al als je accu het nog doet, om eventueel onheil voor te zijn. Doet je accu het niet meer en is je garantie verlopen? Dan heb je domweg pech gehad.

De Spark EV werd eind 2012 onthuld en was de eerste poging van General Motors om weer een EV op de markt te brengen na de welbekende EV1 uit de jaren '90. Met een vermogen van 130 pk en 542 Nm koppel sloegen de vonken bijna van de Spark af, want zeker voor een A-segmenter was het een behoorlijk rappe jongen. In 8,5 seconden zat je op de 100 km/h, de actieradius lag dankzij een accu van 21 kWh op 132 kilometer. We konden in 2013 met de Spark EV door Detroit rijden en dat bleek uiterst vermakelijk.

Aanvankelijk zou de Spark EV ook naar Europa komen, maar dat feest ging niet door. GM maakte eind 2013 namelijk bekend dat het ging stoppen met Chevrolet in Europa. "Na de Volt waren we helemaal klaar om ons op de Spark EV te focussen. Helaas is dat ons niet gegund", was de reactie van de Nederlandse importeur toen. Misschien is dat gezien de huidige situatie rondom het model achteraf maar beter ook. Rust zacht, Spark EV.