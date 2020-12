Gesnapt: nieuwe Jeep Grand Cherokee

Jeep werkt aan een volledig nieuwe Grand Cherokee. Het is die straks tot op het kleinste nippeltje vernieuwde SUV die nu beter dan ooit tevoren in beeld is verschenen.

Wie in de markt is voor een grote SUV, komt bij Jeep al snel terecht bij de Grand Cherokee. Zelfs in de Verenigde Staten is het de grootste SUV die het merk aanbiedt, maar niet in China! De Chinese consument kan namelijk ook nog voor de Grand Commander gaan. Straks liggen er andere kaarten op tafel. Jeep komt namelijk niet alleen met een productieversie van de Grand Wagoneer Concept, maar wurmt tussen de Grand Cherokee en die nieuwkomer ook nog eens een normale Wagoneer. De Grand Cherokee krijgt in de Verenigde Staten straks dus twee modellen boven zich, maar de Grand Cherokee zelf wordt niet overgeslagen in de vernieuwingsdrift.

Die nieuwe Grand Cherokee is overigens best welkom, het huidige model werd immers al in de tweede helft van 2010 op de markt gebracht. Waarschijnlijk komt de nieuwe Grand Cherokee op een aangepaste versie van het Giorgio-platform van Fiat Chrysler Automobiles te staan. Die basis ken je in Nederland wellicht van de Giulia en de Stelvio. De Grand Cherokee krijgt gezien FCA's stapsgewijs groter wordende aandacht voor elektrificatie waarschijnlijk ook een plug-in hybride variant. Jeep zou Jeep niet zijn als het ook geen zes- en achtcilinders op de leveringslijst zou zetten. Reken ook weer op de komst van een machtige SRT-versie.

Het heeft er overigens alle schijn van dat Jeep de Grand Cherokee in twee lengtematen op de markt brengt. De grootste van het stel wordt geen vijfzitter zoals z'n kortere broer, maar een zevenzitter met drie zitrijen.