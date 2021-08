Genesis toont heftige pixelracers

Genesis heeft twee splinternieuwe raceauto's gepresenteerd, al achten we de kans klein dat je er ooit een fysiek exemplaar van zult zien. De twee scheurneuzen zijn namelijk ontwikkeld voor racegame Gran Turismo , maar één ervan is interessanter dan je wellicht zou denken.

Autofabrikanten 'ontwikkelen' al jaren auto's voor de racegameserie Gran Turismo, met een heftig uiterlijk en onaardse hoeveelheden pk's die veelal alleen in digitale vorm bestaan. Ook Genesis komt met een stel pixelracers: de G70-GR3 en de X-GR4. Die eerste is een raceauto op basis van de gefacelifte G70, Genesis' antwoord op onder meer de Mercedes-Benz C-klasse en BMW 3-serie. Van de G70-GR3 heeft Genesis ook een echt exemplaar gemaakt, al is het waarschijnlijk niets meer dan een puur uiterlijk verbouwde G70 zonder een noemenswaardig gemodificeerde aandrijflijn. De tweede inzending van Genesis is interessanter: de X-GR3.

De X-GR3 bestaat helaas alleen digitaal, maar is gebaseerd op een model dat Genesis vooralsnog helemaal niet verkoopt. Wie het nieuws rond de Koreanen een beetje volgt, weet dat het merk in maart dit jaar de X Concept presenteerde, een ontwerpstudie in de vorm van een met designvloeden van de G80 overgoten coupé. Hoewel dat studiemodel behoorlijk productierijp oogde, hield Genesis zijn lippen stijf op elkaar over de komst van een mogelijke productieversie ervan. Het is te vroeg om te concluderen dat Genesis daadwerkelijk een van die showauto afgeleide coupé op de markt brengt, maar dat het merk nog niet klaar is met de X Concept, is evident.

De laatste 'Genesis coupé' was de Hyundai Genesis Coupé, een tussen 2008 en 2016 geproduceerde achterwielaangedreven coupé die van 2010 tot en met 2013 ook in Nederland werd verkocht. In ons land werd hij geleverd met een 213 pk 2.0 turbomotor, al gold de variant met de atmosferische 3.8 V6 met 303 pk destijds als het absolute huzarenstukje van het Nederlandse Hyundai-gamma. Een coupé van Genesis zou een mooi antwoord zijn op de BMW 4-serie. Zeg nooit nooit.