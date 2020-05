Hyundai '45' EV proeft aan de 'Ring

Hyundai heeft een nieuwe elektrische cross-over in het vat zitten, een auto die al eerder in testkostuum is opgedoken maar die telkens iets meer van zijn opvallende design laat zien.

De IAA van Frankfurt was vorig jaar het podium waarop Hyundai de eigenzinnige 45 Concept presenteerde. Met die showauto bracht het merk een hommage aan het model waarmee het avontuur van Hyundai in feite begon: de Pony uit 1978. Hoewel Hyundai de lippen over productieplannen tot op heden altijd stijf op elkaar heeft gehouden, is een sterk op het studiemodel lijkend prototype al eens voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen. Dat-ie komt, staat buiten kijf en vandaag is een iets minder fanatiek ingepakt testexemplaar opgedoken.

De op stapel staande EV van Hyundai, die we voor het gemak voorlopig aanduiden als '45', is tijdens het maken van testronden op de Nürburgring gesnapt. In grote lijnen lijkt Hyundai voor zijn toekomstige model trouw te blijven aan het ontwerp van de 45 Concept. Dat betekent dat ook de uiteindelijke productieversie een iets hoog op de poten geplaatste hatchback wordt met een relatief vlak liggende achterruit en een recht aflopende kont. Het is niet ondenkbaar dat ook het minimalistische design van het binnenste van de 45 Concept in zekere mate doorsijpelt naar de definitieve productieversie.

De '45' staat zeer waarschijnlijk op een speciaal voor nieuwe EV's van Hyundai ontwikkeld modulair platform dat E-GMP is gedoopt. Volgend jaar verwachten we meer van de definitieve auto te gaan zien.