Dít is de Audi Q4 Sportback e-tron Concept

De Volkswagen Groep is zijn modellengamma in hoog tempo aan het elektrificeren. De ene na de andere nieuwe mild-hybid en plug-in vliegt je momenteel om de oren, maar het is het volledig elektrische hoekje van autoland waar de komende jaren een hoop interessantere nieuwkomers worden geïntroduceerd. Één van de vier elektrische platforms die door de merken van het Duitse concern gebruikt gaan worden, is de MEB-basis. Op die modulaire elektrische basis worden straks tal van nieuwe modellen geplaatst, waaronder de ID.3en ID.4 van Volkswagen. Audi brengt volgend jaar niet één, maar twee hagelnieuwe hoogpotigen op die 'flexibele' ondergrond. Van een daarvan liet Audi begin dit jaar al een voorbode zien in de vorm van de Q4 E-tron Concept. Omdat het merk met de vier ringen alles 'Sportback't' wat er te Sportbacken valt, krijgt die auto de Q4 Sportback E-tron als sportiever gelijnd alternatief. Met dít hagelnieuwe studiemodel geeft Audi al een zeer nauwkeurige indicatie van wat de productieversie gaat brengen.

Het gat dat zich tussen de Q3 en Q5 bevindt, wordt begin volgend jaar opgevuld door de Q4, een auto die in alle gevallen de E-tron-toevoeging krijgt en waar dus geen conventionele benzine- of dieselversies van komen. De Q4 Sportback E-Tron Concept is 4,60 meter lang, 1,60 meter hoog en 1,90 meter breed. Daarmee is hij één centimeter lager en langer dan z'n minder sportief gelijnde broertje. De wielbasis is met 2,77 meter uiteraard hetzelfde. Audi belooft dat de interieurruimte vergelijkbaar is met die van de hoger gepositioneerde Q5.

Het mag geen verrassing heten dat de elektrische aandrijflijn van de Q4 Sportback E-tron Concept identiek is aan die van de Q4 E-tron Concept, maar dat lijkt geen straf. Deze conceptuele nieuwkomer heeft twee elektromotoren, op elke as een.. In de basis wordt de 204 pk sterke motor gebruikt die de achteras aandrijft. Het 102 pk sterke exemplaar op de vooras draagt z'n steentje bij zodra de omstandigheden daar om vragen. Het systeemvermogen bedraagt een voor een EV van dit formaat meer dan adequate 306 pk en 310 Nm, goed voor de bekende 0-100-sprint in 6,3 seconden. Op papier moet de Q4 Sportback e-tron Concept door kunnen denderen tot 180 km/h. Mocht je aan dergelijke prestaties geen waarde hechten en doe je liever rustig aan, dan zou je volgens Audi dankzij het in de bodem van de auto verwerkte 82 kWh grote accupakket zo'n 450 kilometer elektrisch moeten kunnen rijden. Maar nu komt het: Audi bevestigt aan AutoWeek dat er volgend jaar ook een puur en alleen achterwielaangedreven versie op de markt komt die ruim 500 kilometer ver moet kunnen komen met een iets kleiner accupakket. Het 82 kWh grote exemplaar is met een laadvermogen van tot 125 kW in een half uur tot 80 procent vol te jagen.

Audi geeft de Q4 Sportback E-tron Concept een snuit met een grille zoals we die van het merk nog niet eerder hebben gezien. De semi-dichte grille wordt net als andere van het merk te verschijnen EV's omlijst door een zwart 'masker'. Het bumperwerk van de Q4 Sportback oogt net wat sportiever dan dat van de eerder dit jaar getoonde Q4 E-tron Concept, maar het grote verschil zit natuurlijk aan de achterzijde. Ter hoogte van de B-stijl loopt het dak namelijk een stuk eerder af. Minstens zo opvallend is de vaste achterspoiler, een exemplaar dat de achterruit optisch in twee delen knipt. De achterlichtunits zijn zoals de autostijlgids dat anno 2020 lijkt te dicteren met elkaar verbonden door een ledstrip. Onderaan de bilpartij een fiks designelement dat op een diffuser lijkt. De opvallend hoekige lijnen die de door 22-inch lichtmetaal opgevulde wielkasten moeten accentueren, keren uiteraard ook terug op deze Sportbackversie. In het interieur geen verrassingen. Dit net als het exterieur nagenoeg productierijp ogende binnenste is helemaal volgens Audi's actuele designtaal ingevuld en dat betekent: veel rechte lijnen, scherpe hoeken en naast een digitaal instrumentenpaneel een fors display dat bij het infotainmentsysteem hoort. Het meubilair bestaat in totaal uit vier met alcantara beklede sportstoelen. Techniek die de auto volledig autonoom maakt, hoef je in de Q4's niet te verwachten. Daar is het MEB-platform simpelweg niet voor geschikt.

Zowel de van dit studiemodel afgeleide Q4 Sportback E-tron als de Q4 Sportback E-tron verschijnen begin volgend jaar al op de markt en worden omstreeks maart gepresenteerd. Een Nederlandse prijsindicatie hebben we nog niet, maar Audi mikt erop de achterwielaangedreven basisversie in Duitsland voor minder dan €40.000 in de orderboeken te kunnen zetten. Volgend jaar wordt het E-tron-gamma aan de bovenkant uitgebreid met de E-tron GT, een EV die wat formaat betreft vergelijkbaar is met de A7. Die auto komt echter op het samen met Porsche ontwikkelde J1-platform te staan. Daarnaast komt er nieuw tevens samen met Porsche ontwikkeld elektrisch platform dat PPE wordt genoemd. Deze basis zal gebruikt worden voor onder meer de volgende generatie middelgrote tot grote elektrische SUV's. De vorig jaar op de markt gebrachte SUV's die simpelweg E-tron en E-tron Sportback heten, staan nog op het ook voor verbrandingsmotoren geschikte MLBevo-platform. Audi heeft zich als doel gesteld om in 2025 in totaal meer dan twintig volledig elektrische modellen in het gamma te hebben.