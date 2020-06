Amerikaans kwaliteitsonderzoek: Kia beste, Tesla slechtste

JD Power onderzoekt in zijn Initial Quality Study hoeveel problemen er door eigenaren worden gemeld in de eerste 90 dagen dat een nieuwe auto in hun bezit is. Dat kan van alles zijn, van een werkelijk defect tot een functie die niet naar verwachting werkt. Als eigenaren tegen zoiets aanlopen, wordt het genoteerd als een 'probleem'. Daar rolt een score uit: het totaal aantal problemen per 100 auto's. Eigenaren van een nieuwe Kia of Dodge melden de minste problemen: 136 per 100 auto's, ofwel 1,36 per auto. Die merken komen deze keer dus het beste uit de bus als het gaat om de kwaliteit van nieuwe auto's. Chevrolet, Ram en Genesis maken de top-vijf compleet. Genesis kwam eerder dit jaar overigens als beste uit de bus bij het onderzoek van JD Power naar de kwaliteit over de eerste drie jaar gezien.

Interessant is natuurlijk ook bij welke merken er in de eerste 90 dagen de meeste teleurstellingen opdoemen. Onderaan de lijst vinden we een aantal merken met een reputatie die anders doet vermoeden: Mercedes-Benz (202 problemen per 100 auto's), Volvo (210), Audi (225) en Land Rover (228). De meeste problemen worden gemeld door Tesla-eigenaren. Daar doemden in de eerste drie maanden na aanschaf 250 problemen per 100 auto's op. Mogelijk houdt dat verband met eerder gemelde kwaliteitsproblemen met nieuw geleverde Models Y. De auto's functioneren waarschijnlijk wel goed, maar de afwerking laat naar verluidt nogal eens te wensen over. Overigens staat Tesla weliswaar onderaan in de ranking, maar wordt het merk niet officieel meegenomen in de lijst van JD Power. Dit omdat Tesla geen volledige toestemming heeft gegeven om in het onderzoek te worden meegenomen.

Het volledige resultaat: