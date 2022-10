Genesis slaat hybride over: in één klap naar elektrisch

Genesis heeft al laten zien dat het gerust met elektrische versies van bestaande modellen komt. Dat gebeurde al met de Genesis G80 en Genesis GV70, maar kan afgaande op reeds vastgelegde modelnamen ook met de andere modellen gaan gebeuren. De elektrificatie bij de premiumKoreanen gaat snel, want vanaf 2025 wil het in het geheel geen auto’s met een verbrandingsmotor meer introduceren in Europa. Reeds gelanceerde modellen mogen dan nog even blijven, maar worden na '25 dus niet, of door een EV vervangen. In 2030 moet daardoor het moment aanbreken dat elke auto in het Europese aanbod van Genesis volledig elektrisch is. Daarmee zal het ook steeds meer gebruik gaan maken van platforms die speciaal voor EV's ontwikkeld zijn. De Genesis GV60 deelt zijn technische basis al met de Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 en krijgt in de toekomst ongetwijfeld een vervolg.

Facelift voor G70

Kijken we naar het huidige aanbod, dan is op een na elke auto nog behoorlijk fris. Die ene is de G70, de meest compacte Genesis. Die auto verscheen al in 2017 en was toen het derde model van het in 2015 losgeweekte merk Genesis. Hij volgde na de eerste G80 en de eerste G90, maar die zijn inmiddels allebei vervangen. De G70 kreeg in 2020 nog wel een zeer rigoureuze facelift, en werd een jaar later ook als Shooting Brake gepresenteerd. Interessant, en toch verwachten wij niet dat deze generatie van het model nog als EV zal verschijnen. Wel pikten we nog een interessant nieuwtje op: de G70 krijgt eind dit jaar nóg een facelift, zodat de auto er nog even tegenaan kan.

De grotere Genesis GV80-SUV en Genesis G90-limousine zijn allebei nog erg jong en dus in theorie prima geschikt voor volledige elektrificatie, al is daarmee niet gezegd dat Genesis daar ook een markt voor ziet in deze segmenten. In Duitsland wordt de GV80 aangeboden met een 2,5-liter turbo-benzinemotor met 304 pk, en een drieliter diesel met 272 pk. Buiten Europa is er ook een 3,3-liter V6 op benzine. De G90 heeft ook een geblazen V6, maar is vooralsnog het enige model dat niet op het Europese menu staat. Of het zinvol is dat te veranderen, onderzoekt Genesis nog. Dat geldt ook voor de vraag wanneer Genesis naar Nederland komt. Als dat gebeurt, zal het hoogstwaarschijnlijk louter om elektrische modellen gaan.