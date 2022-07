Genesis: ‘hele grote rol voor elektrisch in Europa’

Genesis, het luxemerk van Hyundai, is voorzichtig van start gegaan in Europa. Met de eerste Europese kentekenplaten gemonteerd kan het merk echter al wat voorspellingen doen over de nabije toekomst op ons continent. Geen verrassing: die is grotendeels elektrisch.

In deze elektrische wereld zit Nederland meestal wel bij de introductielanden als er weer eens een nieuw model wordt gelanceerd. Dat is anders bij Genesis, want dat is sinds kort actief in Duitsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Nog niet bij ons dus, maar daar komt binnenkort verandering in.

Na krap 600 geregistreerde auto’s durft Genesis tegenover Automotive News Europe al een boekje open te doen over de geregistreerde trends op ons continent. Zo is de volledig en uitsluitend elektrische Genesis GV60, die toevallig ook het meest compacte model van de line-up is, nu al goed voor een kwart van de verkopen.

Genesis heeft ook hoge verwachtingen van de andere EV’s die zijn aangekondigd, de elektrische versies van de GV70 en de Electrified G80. De GV70, een SUV, zal volgens verwachting goed zijn voor dertig procent van de elektrische verkopen. De GV60 neemt uiteindelijk zestig procent voor zijn rekening, de resterende tien procent zijn voor de G80-sedan.

“Op basis van wat we tot nu toe hebben gezien, verwachten we dat 90 tot 95 procent van de verkochte auto’s volgend jaar elektrisch is”, meldt Andrew Pilkington van Genesis UK tegenover Autonews. Interessant is ook dat hij meldt dat de levertijd voor veel klanten een grote rol speelt: “Wij hebben een klant die vier verschillende EV’s heeft besteld, van vier verschillende merken. Hij neemt de eerste die daadwerkelijk kan worden geleverd en zal dan de andere orders annuleren”, vertelt Pilkington.