Genesis is straks niet langer een automobiel gerecht dat enkel buiten ons land wordt geserveerd. Het luxemerk van Hyundai komt begin 2026 naar Nederland, maar de dik duizend pk sterke offroader met V8 die in dit artikel de hoofdrol speelt, kun je hier wel vergeten.

Infiniti, het luxemerk van Nissan, is in Nederland al jaren niet meer verkrijgbaar. Honda's luxemerk Acura is in Nederland nooit gevoerd. Toyota heeft met Lexus wel een luxedivisie die in Nederland al enkele decennia het hoofd boven water weet te houden en straks heeft ook Hyundai hier een premiumlabel: Genesis. Dat bestaat elders al jaren, maar begin dit jaar moet je ook in Nederland in een Genesis kunnen stappen. De afgelopen jaren heeft Genesis het ene na het andere studiemodel gepresenteerd en nu is er weer een nieuwe. Dit is de Genesis X Skorpio Concept.

In tegenstelling tot de conceptuele X Gran Equator, X Gran Coupe en X Gran Convertible is de Genesis X Skorpio Concept niet voor luxediertjes. Het is een dynamisch gelijnde SUV die een behandeling heeft gekregen waarmee hij zowel Dakar-kandidaat als apocalyps-overlever lijkt. Hij staat hoog op de poten, heeft een heftig offroadonderstel en 40-inch terreinbanden. Achter het 18-inch lichtmetaal houdt zich speciale Brembo-remmerij schuil om de boel weer tot bedaren te brengen. Die zijn nodig ook, want de Genesis X Skorpio heeft een 1.115 pk en 1.152 Nm sterke V8!

De modellen van Genesis die naar Europa komen, zijn lang niet zo heftig gemotoriseerd. Vooralsnog weten we alleen dat de elektrische GV60 en de elektrische varianten van de GV70 en G80 in Nederland op de markt komen.

De machtige X Skorpio beleeft zijn de buut in een woestijn in de Verenigde Arabische Emiraten, te midden van opgedirkte versies van de GV60, GV70 en GV80. Ze krijgen de toevoeging Outdoors achter hun naam. De GV60 Outdoors is van dat drietal met afstand de opmerkelijkste. Die staat niet op vier wielen, maar heeft vier rupsbanden!