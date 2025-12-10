Genesis staat 10 jaar op eigen benen en dat viert het luxemerk van Hyundai onder meer een wel heel uniek model. Dit is de Genesis G90 Wingback, een sportieve en ruim 5 meter lange stationwagon in het segment van de Mercedes-Benz S-klasse en Audi A8.

Stationwagons waren er ooit in bijna alle soorten en maten. Van de Kia Pride Wagon tot de Renault Clio Estate en van auto's als de Ford Focus Wagon tot modellen in het D- en E-segment zoals de Opel Insignia Sports Tourer en Mercedes-Benz E-klasse Estate. In lang niet elk segment bestaan in Europa nog stationwagons en in andere segmenten zijn er zelfs nog nooit wagons geweest. In 2001 gaf Audi de wereld hoop door met de Avantissimo Concept een glimp te geven van hoe een Audi A8 Avant eruit zou kunnen zien. Een Audi A8 Avant zou er nooit komen. Hyundai's luxemerk Genesis bewandelt nu een vergelijkbaar pad en tilt de spectaculaire G90 Wingback Concept op het podium. Eerder liet Genesis de auto tijdens een evenement al aan uitgenodigde media zijn, helaas konden wij daar niet bij zijn.

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: mocht de G90 Wingback uitgroeien tot een productiemodel, dan hoef je die niet in Nederland te verwachten. Volgens Genesis slaat de auto een brug tussen het Magma-label voor sportieve modellen en de 'One of One'-afdeling van Genesis die op maat gemaakte unieke modellen kan bouwen. Er zou in theorie dus een kleine serie van gebouwd kunnen worden, al wordt Genesis daar niet concreet over. De G90 Wingback Concept is in feite een bruut uitgevoerde stationwagon op basis van Genesis' concurrent van modellen als de Mercedes-Benz S-klasse, Audi A8 en BMW 7-serie: de G90. De 5,1 meter lange en zwaar bespoilerde knalstation heeft uitbouwde voorschermen en flink verbrede achterste wielkasten om de flinke 21-inch wielen een plek te kunnen geven. Zowel boven als onder de achterruit treffen we een spoiler aan en zelfs aan weerszijden van het dak vinden we extra luchtgeleiders. Onderaan de achterzijde tref je maar liefst vier uitlaateindstukken aan.

Voor zover bekend heeft de Genesis G90 Wingback Concept 'gewoon' de met twee turbo's uitgeruste 3.5 V6 die goed is voor 415 pk en 549 Nm. Die zescilinder benzinemotor ligt ook in de vierdeurs G90 die je elders wél kunt kopen.