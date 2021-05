Genesis G70 Shooting Brake volledig te zien

De Genesis G70 Shooting Brake kwam al geregeld voorbij op spionagebeelden en werd deze week in gecamoufleerde vorm al eens door het luxemerk van Hyundai getoond. Inmiddels zien we ‘m helemaal, al gaat het nog om een ‘preview’ en is op het moment van schrijven slechts een beperkte hoeveelheid ietwat duistere foto’s vrijgegeven.

Die foto’s maken echter goed duidelijk hoe de G70 Shooting Brake eruitziet. De auto lijkt meer recht te hebben op de naam ‘Shooting Brake’ dan de stationwagens die door Mercedes zo worden genoemd, al blijft deze naam op een vijfdeurs discutabel. Het grote verschil met een echte stationwagen is dat de Genesis niet over een extra stel zijruiten boven de achteras beschikt. De zijruitpartij stopt bij de Genesis dus gelijk met de achterdeur, direct gevolgd door een dikke C-stijl. Het glas dat daarachter nog te zien is, is de achterruit. Door z’n bolle vorm grijpt die stevig ‘om de hoek’ en dat heeft gevolgen voor zowel het design als de breedte van de opening.

Die achterruit ligt ook erg vlak en wordt aan de onderzijde bijgestaan door lichtunits die anders dan bij de vierdeurs G70 doorlopen tot in de achterklep. Wel wordt de opbouw uit twee lagen behouden, wat een inmiddels herkenbaar Genesis-gezicht oplevert. Opvallend: de in de klep gemonteerde achterlichtdelen sluiten niet direct aan op de achterlichten naast de klep, maar laten enkele centimeters plaatwerk vrij.

40 procent meer bagageruimte

De overhang aan de achterzijde is net zo groot als bij de sedanversie van de G70, wat doorgaans ook zo is bij echte stationwagens. Qua maatvoering zijn beide carrosserievarianten daarmee exact gelijk. Ook de G70 Shooting Brake is 4.685 mm lang, 1.850 mm breed en 1.400 mm hoog, bij een wielbasis van 2.835 mm. De bagageruimte is dankzij de toegenomen hoogte wel 40 procent groter bij de nieuwkomer, zegt Genesis. Wie de boel wil uitbreiden, kan de achterbank bovendien in drie delen omklappen.

Voor de rest is de G70 Shooting Brake gelijk aan de G70 sedan, die in 2020 stevig werd vernieuwd en in zowel oude als nieuwe vorm nog niet in Europa is gearriveerd. Het Zuid-Koreaanse Genesis kondigde echter eerder al aan dat daar binnenkort verandering in komt. De G70 Shooting Brake speelt een voortrekkersrol bij de Europese marktintroductie. Wij Europeanen zijn traditiegetrouw dol op vijfdeursmodellen en minder gek op sedans, dus dat lijkt een slimme zet. Genesis wil hiermee dan ook laten zien dat het de Europese markt serieus neemt. Het merk wekt momenteel zelfs de suggestie dat dit model uitsluitend in Europa leverbaar wordt, al kan dat natuurlijk op ieder moment veranderen.

Over motoren rept Genesis nog niet. De sedan wordt geleverd met een tweeliter turbomotor met 252 pk, een 3.3 V6 met zo’n 370 pk en een 2.2 CRDi-diesel, motoren die in de basis de achterwielen aandrijven. Voor Europa kan het leveringsgamma zomaar eens heel anders uitvallen. De grotere G80 is er inmiddels trouwens zelfs als EV, al zijn soortgelijke plannen voor andere modellen nog niet aangekondigd.