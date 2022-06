Gemiddelde prijs tweedehands auto ruim 23.000 euro

In mei was de gemiddelde prijs van een op Autoscout24.nl aangeboden tweedehands auto €23.337. Dat is 510 euro meer dan in april dit jaar (+2,2 procent) en maar liefst €3.620 meer dan in mei 2021. Let wel, we hebben het over een stijging van de gemiddelde prijs met maar liefst 18,4 procent. De prijsstijging houdt uiteraard verband met de almaar toenemende vraag naar gebruikte auto's en de achterblijvende verkoop van nieuwe auto's.

Volgens de verkoopsite is de gemiddelde prijs van een tweedehands auto nergens anders in Europa zo hard gestegen dan in Nederland. Toch zijn gebruikte auto's op het platform van Autoscout24 in een aantal andere Europese landen gemiddeld stevig duurder. Zo bedraagt de gemiddelde occasionprijs in Duitsland €27.325 en in Frankrijk €26.842. In Oostenrijk bedraagt de gemiddelde prijs van een occasion op de website €25.965 en in België €23.410. Opvallend: in Frankrijk nam de gemiddelde vraagprijs van een gebruikte auto in mei juist af ten opzichte van april, zij het met een bescheiden 1,8 procent.