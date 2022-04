Gemiddelde occasionprijs stijgt door

Een gebruikte auto stond afgelopen maand in Nederland voor gemiddeld €22.723 te koop. In maart 2021 was dat bedrag nog €19.626, wat betekent dat de gemiddelde occasionprijs in een jaar tijd met 13,5 procent is gestegen. Met name in de tweede helft van 2021 steeg de gemiddelde occasionprijs hard. Vanaf januari is de stijging een stuk geleidelijker. In januari kostte een tweedehands auto gemiddeld €22.158, in februari was dat €22.447. De maandelijkse stijging bedraagt in maart dus 1,3 procent.

Nederland is op Europees niveau niet het duurste land om een occasion te kopen. Die eer gaat naar Frankrijk, waar je gemiddeld €27.281 neertelt voor een gebruikte auto. Op de tweede plaats staat Duitsland met €27.103, gevolgd door Oostenrijk met €25.749. Aan de andere kant van het spectrum staat Italië, waar je voor gemiddeld €21.416 de sleutel van een occasion in handen gedrukt krijgt. In België ligt de gemiddelde occasionprijs op €23.465, €742 meer dan in Nederland. Wel daalde de Belgische prijs voor een gebruikte auto in maart met 0,6 procent.

De gemiddelde occasionprijs geeft uiteraard slechts een trend weer, het is daarmee niet gegeven dat iedere gebruikte auto in waarde stijgt. Op zoek naar dat ene koopje? In het AutoWeek-occasionaanbod vind je hem wellicht!