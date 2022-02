Benzine vs. diesel: een blik op de occasionprijzen

Om een goede vergelijking te kunnen maken, zochten we van ieder model occasions uit bouwjaar 2015. Dat was tevens het laatste jaar dat dieselrijders nog konden profiteren van een lage bijtelling. De benzines en diesels moesten qua carrosserievariant, vermogen, uitrustingsniveau en kilometerstand ongeveer met elkaar overeen komen. De Peugeot 308 SW, Renault Mégane Estate, Volkswagen Golf en Volvo V40 mochten meedoen aan deze vergelijking. Deze auto's vissen ongeveer in dezelfde vijver en waren destijds allemaal te verkrijgen met een bijtellingsvriendelijke 'spaardiesel'.

Peugeot 308

Bij de Peugeot 308 gingen we voor twee exemplaren in het uitrustingsniveau 'Blue Lease'. Zoals een aanzienlijk deel van zakelijk Nederland er zeven jaar geleden bij reed. Deze 1.6 BlueHDI met 120 pk en 300 Nm koppel was destijds een ware verkoopknaller. Nu staat hij met 136.532 kilometer op de teller te koop voor €9.448. Het alternatief op benzine is deze 1.2 met 13o pk en 230 Nm koppel. Die staat met 134.091 kilometer op de klok te koop voor €10.990. Het prijsverschil komt in dit geval dus neer op €1.542 in het voordeel van de diesel.

Renault Mégane

Dan de Renault Mégane, eveneens een 'bijtellingskanon'. Deze 1.5 dCi staat als 'Limited' met 118.763 kilometer op de klok te wachten op een nieuw baasje. Die mag hem voor €7.750 mee naar huis nemen. Het prijsverschil tussen benzine en diesel is in dit geval aanzienlijk groter, want een 1.2 TCe Limited op benzine kost met 131.625 kilometer op de klok €11.750. Dat is een prijsverschil van €4.000 in het voordeel van de diesel. De stelling van de Bovag dat de restwaarde van diesels aan het kelderen is, komt zo toch wel behoorlijk dichterbij.

Volkswagen Golf

De Golf doet die veronderstelling dan weer geen recht aan. Deze 1.0 TSI Business Edition met 116 pk en 141.319 kilometer op de teller staat namelijk te koop voor €11.950. Voor exact hetzelfde bedrag kun je ook instappen in deze 1.6 TDI Comfortline met 142.623 kilometer op de klok en ongeveer dezelfde opties. Van een kelderende restwaarde lijkt bij de TDI dus vooralsnog geen sprake.

Volvo V40

Tot slot de Volvo V40, eveneens destijds een zeer populaire aanbieding in het C-segment. In het geval van de V40 is de diesel ook goedkoper dan een een vergelijkbare variant op benzine. Deze V40 D2 Momentum met 120 pk en 100.428 kilometer op de teller staat te koop voor €12.947. Liever een T2 met ongeveer dezelfde kilometerstand, hetzelfde uitrustingsniveau en een vergelijkbaar aantal kilometers? Dan moet je ongeveer €2.000 extra op tafel leggen.

Conclusie

Het is nog niet zo slecht gesteld met de prijzen van gebruikte diesels als de Bovag doet voorkomen, in ieder geval niet bij deze populaire modellen in het C-segment. Een koopje kun je het eigenlijk alleen in het geval van de Mégane noemen. In het D-segment lijkt de populariteit van diesels wel behoorlijk tanende en scheelt de prijs van een gebruikte diesel in het geval van een Audi A4 soms zelfs de helft ten opzichte van eentje met een benzinemotor onder de kap.