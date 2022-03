Op zoek naar een kleine elektrische occasion

De vergroening van het wagenpark gaat in rap tempo en de stijgende verkoop van nieuwe elektrische auto’s is goed nieuws voor de occasionmarkt. Want langzaam maar zeker worden stekkerauto’s steeds betaalbaarder. We richten onze aandacht op een elektrische stadsrakker die maximaal €15.000 mag kosten.

De nieuwste

Smart EQ ForTwo

€13.950

2018

28.233 km

Deze olijke Smart ForTwo mag het spits afbijten in onze speurtocht naar een betaalbare auto op stroom. Op papier komt hij goed uit de bus, want hij is de goedkoopste, de nieuwste én heeft de minste kilometers gereden van dit drietal. Reden voor een feestje? Dat ligt eraan hoe de volgende eigenaar de kleine Smart inzet. Met een accucapaciteit van 17,6 kWh is het bepaald geen kilometertijger. In de praktijk is de prik na zo’n 100 kilometer wel op. Eenmaal aan de oplaadstekker wordt de kleine Smart met maximaal 22 kW per uur weer bijgeladen. Niet geweldig allemaal, maar als boodschappenauto komt hij uitstekend tot zijn recht en staat er voor een relatief bescheiden bedrag een vlot uitziende auto voor de deur.

Verplicht nummer

Fiat 500E

€14.885

2016

54.875 km

Deze kleine Fiat draagt de kleinere ‘Amerikaanse’ kentekenplaten op de voor- en achterkant. Hoe dat zit? Deze elektrische uitvoering van de 500 is uitsluitend in Californië geleverd om aan lokale wetgeving te voldoen, die autofabrikanten verplicht om ook elektrische auto’s aan te bieden. Dit witte exemplaar heeft zijn eerste jaren dus gesleten aan de overkant van de grote plas en maakte twee jaar geleden de oversteek naar ons kikkerlandje. Met zijn 24 kWh accu aan boord komt hij volgens fabrieksopgave 150 kilometer ver, maar trek daarvan in de praktijk gerust enkele tientallen kilometers af. Dus ook voor deze kleine Italiaanse Amerikaan geldt: gebruik hem waarvoor hij is bedoeld. Voor korte stadsritjes heb je hieraan bij uitstek een leuke auto, die nog altijd erg geliefd is bij een grote doelgroep.

Kleinste telg

Volkswagen e-Up

€14.900

2014

41.331 km

Hoewel de kleinste telg van Volkswagen al sinds 2011 rondrijdt, maakte de elektrische variant pas in 2014 zijn opwachting. Met dit glimmende, zwarte exemplaar hebben we een vroeg exemplaar uit dat jaar te pakken. Aan de foto’s valt niet af te zien dat hier een Up met acht jaar levenservaring staat, want hij ziet er uit als nieuw. De kleine Volkswagen is gespoten in zakelijk zwart, maar de rode biezen op de achterzijde met het strakke 15-inch lichtmetaal maken hem wat ons betreft helemaal af. Zaken als cruisecontrol, stoelverwarming en parkeersensoren maken dit een bijzonder complete auto binnen het segment en met de 19 kWh accu moet de Up goed zijn voor een theoretische actieradius van 133 kilometer. Maar ook bij de e-Up geldt dat de theorie geen garantie voor de praktijk is, dus haal er maar rustig wat kilometers af. Zelf zoeken naar een gebruikte, kleine EV voor maximaal €15.000? Hier vind je ze.