Gefacelifte Mitsubishi Space Star gesnapt

Mitsubishi stelde in 2012 de huidige generatie van de Mirage aan de wereld voor, een auto die een jaar later ook naar Nederland zou komen. De 3,71 meter lange vijfdeurs hatchback werd kort voor zijn Europese marktintroductie omgedoopt tot Space Star en in zijn oorspronkelijke vorm hield -ie het tot 2015 vol, het jaar waarin de gefacelifte variant aan de wereld werd getoond. Inmiddels zijn we een aantal jaar verder en is het tijd voor een nieuwe opfrisbeurt. Jawel, het lijkt er zeer sterk op dat de Space Star voorlopig niet wordt afgelost door een nieuwe generatie.

In een door het Thaise CarDebuts geposte YouTube-video zijn afbeeldingen te zien van een kanariegele Space Star met een volledig nieuwe snuit. De Space Star maakt kennis met het Dynamic Shield-front dat de rest van het Mitsubishi-gamma siert en daarmee sluit het model designtechnisch aan bij zijn grotere familieleden. De raampartij én de rest van de koets - de achterzijde verschijnt helaas niet in beeld - zijn echter identiek aan die van de reeds bekende Space Star en dat betekent dat dit wederom een bijgewerkte Space Star is. Eenzelfde opfrisfilosofie paste Mitsubishi onlangs toe op de ASX. Ook die auto raakt op leeftijd, maar werd met een zoveelste facelift getracht fris te houden.

Het ligt voor de hand dat deze gefacelifte Space Star ook naar Europa komt. Wel is het in theorie mogelijk dat de op deze foto's zichtbare Space Star voor een aantal Aziatische markten is bestemd en dat Mitsubishi spoedig een écht nieuwe generatie naar Europa brengt. Even afwachten nog.

De Space Star kent overigens ook een sedanversie die in Europa niet te koop is. Die auto heet in de meeste Aziatische landen Attrage en elders weer Mirage G4. In Mexico verkoopt Dodge een eigen versie onder de noemer Attitude.

In Nederland zijn sinds de introductie van de huidige generatie Space Star zo'n 19.250 exemplaren verkocht.