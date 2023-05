Goedkoopste nieuwe auto van Nederland weer iets duurder

De Mitsubishi Space Star staat al even te boek als de goedkoopste nieuwe auto die je in Nederland kunt kopen. Hij stijgt voor de tweede keer dit jaar in prijs, maar blijft in aanschaf de voordeligste optie voor wie in de markt is voor een nieuwe personenauto.

De Mitsubishi Space Star is al tijden de voordeligste nieuwe personenauto die je in Nederland kunt kopen. In februari dit jaar gingen de prijzen van de Space Star over de gehele linie met €500 omhoog, maar de op leeftijd rakende Japanner behield zijn titel als goedkoopste nieuwe auto in Nederland. De Mitsubishi Space Star wordt nu weer €500 duurder en opnieuw verandert er niets aan zijn status.

De Mitsubishi Space Star stond tot voor kort vanaf €16.490 op de Nederlandse prijslijst. Zonder dat Mitsubishi er zelf ruchtbaarheid gaan de prijzen van de Space Star over de gehele linie net als in februari dit jaar weer met €500 omhoog. Dat levert hem in Entry-uitvoering een nieuwe vanafprijs op van €16.990. Daarmee blijft de Space Star nipt de goedkoopste nieuwe auto van ons land. Hij blijft de Fiat Panda (vanaf €17.190), Kia Picanto (vanaf €17.245) en Hyundai i10 (vanaf €17.595) voor.

Ongeacht de gekozen uitvoering heeft de Space Star een 1.2 driecilinder die 71 pk en 102 Nm op de been brengt. Hij is desgewenst te bestellen met handgeschakelde vijfbak, dan wel met een cvt. Met de handgeschakelde versie bereik je vanuit stilstand in 14,1 seconden een snelheid van 100 km/h en haal je een topsnelheid van 167 km/h. De Space Star met cvt heeft voor de 0-100-sprint 15,8 seconden de tijd nodig en heeft een top van 163 km/h. De variant met handbak verbruikt 4,9-5,0 l/100 km, de cvt scoort 5,3-5,5 l/100 km.

Uitrusting

De Mitsubishi Space Star heeft als Entry 14-inch stalen wielen met wieldoppen, een licht- en regensensor, elektrisch bedienbare ruiten voor en elektrisch verstelbare buitenspiegels. De Connect+ voegt daar airco, een start-/stopsysteem, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een DAB+-radio met 7-inch scherm, audiobediening op het stuurwiel, een usb-aansluiting en een achterspoiler aan toe. Verder heeft deze variant verlichting in de bagageruimte en een hoedenplank. Vanaf de Dynamic krijg je 14-inch lichtmetaal, elektrisch verwarmbare buitenspiegels, een met leer bekleed stuurwiel, privacy glass, fraaiere interieurbekleding, cruisecontrol, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, led-achterlichten, automatische klimaatregeling en een achteruitrijcamera. De duurste uit de reeks, de Instyle - alleen te krijgen met een cvt - biedt 15-inch lichtmetalen wielen, led-koplampen, stoelverwarming, een automatisch dimmende binnenspiegel, een armsteun bij de bestuurdersstoel en keyless entry.

Prijzen Mitsubishi Space Star

Vermogen Transmissie Uitvoering Vanafprijs Space Star 71 pk, 102 Nm Handbak, vijf versnellingen Entry €16.990 Space Star 71 pk, 102 Nm Handbak, vijf versnellingen Connect+ €18.990 Space Star 71 pk, 102 Nm Handbak, vijf versnellingen Dynamic €19.990 Space Star 71 pk, 102 Nm CVT Dynamic CVT €21.990 Space Star 71 pk, 102 Nm CVT Instyle CVT €24.490

Concurrenten

De Fiat Panda heeft een vanafprijs van €17.190 en is dus slechts €200 duurder dan de Mitsubishi Space Star. De instap-Panda biedt een 70 pk en 92 Nm sterke 1.0 driecilinder en heeft direct een zesbak. Hij heeft de 100 km/h in 13,9 seconden iets eerder op de klok dan de Space Star. De naamloze basisversie heeft in tegenstelling tot de Space Star Entry wél airco en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, maar weer geen elektrisch verstelbare buitenspiegels.

Kia's compacte prijspakker Picanto staat vanaf €17.245 in de orderboeken en heeft in basistrim ComfortLine een 67 pk en 96 Nm sterke 1.0 driecilinder die aan een handgeschakelde vijfbak is geknoopt. De kleine Kia heeft net als de Panda standaard airco en biedt Bluetooth-connectiviteit, een DAB+-radio en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening. Cruisecontrol is hier van meet af aan van de partij. De minimaal €17.595 kostende Hyundai i10 heeft als basisversie i-Drive dezelfde 1.0 als de Picanto. De standaarduitrusting komt min of meer overeen met die van zijn concerngenoot.

Conclusie? De Space Star is puur wat aanschaf betreft de voordeligste optie, maar ontbeert standaard cruisecontrol of airco, in tegenstelling tot zijn iets duurdere concurrenten in basistrim. Wil je een Mitsubishi Space Star die wél over die opties biedt, dan ben je aangewezen op de €18.990 kostende Connect+ die duurder is dan de instappers van de Panda, i10 en Picanto die nagenoeg vergelijkbaar zijn uitgerust als de Instyle+.