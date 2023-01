Goedkoopste nieuwe auto van Nederland gaat uit productie

Hoewel de prijzen met ingang van 2023 weer wat omhoog gegaan zijn, is de Mitsubishi Space Star nog steeds de goedkoopste nieuwe auto die je op dit moment kunt bestellen in Nederland. Voor minstens €15.990 kun je de sleutels van een fonkelnieuwe Space Star in handen krijgen. Nu nog wel, maar de vraag is hoe lang nog. De Space Star is met zijn bijna tien jaar al behoorlijk op leeftijd en het lijkt erop dat het einde nu nabij is. Jalopnik spotte op de website van Mitsubishi Japan de volgende aankondiging over de daar als Mirage verkochte auto: "Vanwege het einde van de productie van de Mirage kunnen we mogelijk niet voldoen aan het verzoek van de klant voor carrosseriekleur, opties, enz."

Formeel is er nog niets bekend over het einde van het model, maar dat lijkt dus niet lang meer op zich te laten wachten. Mitsubishi bouwt de Mirage/Space Star in Thailand, daar komen ook de voor Europa bestemde exemplaren vandaan. Vooralsnog is het hier in Nederland wel mogelijk om een Space Star naar wens te configureren. AutoWeek is in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur. Wanneer de Mitsubishi Space Star van de markt verdwijnt, wordt - zoals het er nu voor staat - de Hyundai i10 de goedkoopste nieuwe auto van Nederland. Die is er vanaf €16.595.

Met zijn relatief gunstige prijskaartje trekt de Mitsubishi Space Star nog altijd de nodige klanten, ondanks zijn leeftijd. In 2022 werden er 1.411 exemplaren van verkocht. Het topjaar was 2018, toen verlieten 3.335 stuks de showroom.