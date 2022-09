Mitsubishi Space Star iets duurder

Van de twee modellen die Mitsubishi in Nederland aanbiedt is er eentje met afstand de oudste: de Space Star. Helaas voor wie de nuchtere Space Star op zijn wensenlijstje had staan wordt de Mitsubishi iets duurder.

Mitsubishi komt zeer binnenkort met een nieuwe ASX en later voegt het merk ook een nieuwe Colt aan zijn leveringsgamma toe. Tot die tijd bestaat het Mitsubishi-gamma uit slechts twee modellen: de Eclipse Cross en de Space Star. Met 2013 als introductiejaar heeft de Space Star inmiddels heel wat jaartjes ervaring opgedaan. Het is overigens helemaal niet zo vreemd dat auto's in het segment van de Space Star lang meedraaien. Zo werd de Volkswagen Up twee jaar voor de Space Star geïntroduceerd. In zijn negende jaar op de Nederlandse markt stijgen de prijzen van de Space Star.

De vanafprijs van de Mitsubishi Space Star ligt met €15.490 nu €500 hoger dan voorheen. Voor die ruime 15 mille krijg je de Space Star in Entry-uitvoering, met standaard elektrisch bedienbare ruiten voor, Hill Start Assist, regen- en lichtsensoren en elektrisch verstelbare buitenspiegels. Een stap daarboven staat de Connect+, die met een vanafprijs van €17.190 zo'n €700 duurder is geworden. De Connect+ heeft een start-/stopsysteem, airco, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een 7-inch display waaraan je je telefoon kunt koppelen, een achterspoiler, een hoedenplank en verlichting in de bagageruimte. De Space Star is er ook als Dynamic en Instyle en kost dan achtereenvolgens €18.190 en €20.490. De Instyle is de meest luxueuze variant en heeft onder meer elektrisch verwarmbare buitenspiegels, een met leer bekleed stuurwiel, privacy glass, cruisecontrol, led-achterlichten en -koplampen, een achteruitrijcamera, 15-inch lichtmetaal, stoelverwarming voorin, een automatisch dimmende binnenspiegel en Keyless Entry.

Bovenstaande uitvoeringen en prijzen gelden voor de Mitsubishi Space Star met de bekende 71 pk en 102 Nm sterke 1.2 driecilinder in combinatie met een handgeschakelde vijfbak. De Space Star is er eveneens leverbaar met cvt-transmissie. In dat geval kun je alleen kiezen uit de Dynamic (€20.190) en Instyle (€22.490).

Space Star in Nederland

Zo goed als de Kia Picanto (4.559 stuks) doet de Space Star het in Nederland niet en ook de Hyundai i10 (2.626 stuks) moet de kleine Mitsubishi in de verkoopstatistieken voor zich dulden. Wel zijn er dit jaar met 932 verkochte exemplaren al meer Space Stars verkocht dan Volkswagens Up (764). De Space Star verscheen zoals gezegd in 2013 en onderging zowel in 2016 als in 2020 een facelift. De Japanner had in 2018 zijn beste Nederlandse verkoopjaar. Toen rolden er 3.160 nieuwe exemplaren de showoom uit. Leuk weetjes: buiten Europa heet de Space Star 'Mirage' en er bestaat zelfs een Attrage of Mirage G4 geheten vierdeurs sedan. Daarvan verkoopt Dodge in Mexico een variant onder de naam Attitude.

Prijzen Mitsubishi Space Star