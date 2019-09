Gefacelifte Jaguar F-Pace buiten de deur

De eerste SUV van Jaguar is rijp voor een facelift. Het merk is aan het testen geslagen met een ingepakte én aangescherpte versie van de F-Pace.

Het is 2016 als Jaguar zijn eerste SUV presenteert in de vorm van de F-Pace, een concurrent voor auto's als de Porsche Macan en Alfa Romeo Stelvio. De Engelsen voerden onlangs een facelift door op de XE en achter de schermen wordt hard gewerkt aan een volledig nieuwe XJ. De F-Pace wordt niet vergeten, want die auto ondergaat op relatief korte termijn een facelift.

Het camouflagewerk dat op deze F-Pace is aangebracht is zo heftig, dat het lijkt alsof de Engelsen een volledig nieuwe generatie de deur uit hebben gestuurd. Niets is minder waar, daar is de auto immers te jong voor. Wel wijst het er mogelijk op dat de F-Pace vrij grondig onderhanden wordt genomen, al is daar nog niet heel veel van zichtbaar. Reken in ieder geval op aangescherpte bumpers, vernieuwde koplampen en de komst van nieuwe kleuren en wielen. Intern zullen de veranderingen vooral betrekking hebben op de komst van het modernere en uit meerdere displays bestaande Touch Pro Duo-infotainmentsysteem, de toepassing van hoogwaardigere materialen en de introductie van een groter digitaal instrumentarium. Het is aannemelijk dat de ronde keuzeknop waarmee je de automaat in de huidige F-Pace bedient, net als onlangs bij de XE, wordt vervangen door een conventionelere keuzehendel die Jaguar SportShift noemt. Reken verder op de komst van een stel mild hybrid-aandrijflijnen.

Is dit het enige nieuws dat Jaguar in de kraamkamers heeft staan? Welnee, ook sportieveling F-Type wordt spoedig op de snijtafel gelegd. De uiterlijke wijzigingen lijken bij dat model wél ingrijpend te worden.