Geely en Foxconn gaan autofabrikanten adviseren

Geely en Foxconn zijn beiden niet bepaald onbekende namen. In 2020 verkocht Geely, dat onder meer eigenaar is van Volvo en Polestar, ruim 1,3 miljoen auto's. Foxconn is bekend van de fabricage van iPhones. De twee bedrijven slaan de handen ineen in een nieuwe joint venture, waar ze beiden voor de helft eigenaar van worden. Met die joint venture is het de bedoeling om autofabrikanten advies te geven over de implementatie van nieuwe technologieën, zoals autonoom rijden, in hun producten en tegelijkertijd een oplossing te bieden voor de fabricage daarvan. Daarbij kan het gaan om de fabricage van onderdelen, maar ook om de productie van complete auto's. De expertise van Geely op autogebied en de kennis van Foxconn op het vlak van de ICT moet daarbij gaan helpen.

Foxconn heeft al langer de ambitie om de auto-industrie in te gaan en onderdelen te leveren voor EV's. Volgens Automotive News wil het bedrijf tussen 2025 en 2027 onderdelen leveren voor 10 procent van alle wereldwijde EV's. Eerder ging het al een deal aan met Byton voor de productie van de M-Byte. Volgens bronnen binnen Geely wil de autofabrikant de samenwerking gebruiken om haar SEA-platform met andere autofabrikanten te delen. Daarnaast zou Geely haar eigen productiecapaciteit van ruim twee miljoen auto's efficiënter willen gaan benutten. Eerder deze week maakte Geely nog bekend dat het samen met Baidu werkt aan een autonome elektrische auto. Wellicht dat Foxconn hier een rol van betekenis in gaat spelen.

Apple?

De samenwerking tussen Geely en Foxconn kan mogelijk interessant zijn voor een andere partij: Apple. Vooralsnog lijkt het erop dat het techbedrijf voor de ontwikkeling van zijn eerste auto de handen ineen slaat met Hyundai, maar die overeenkomst is nog niet officieel bevestigd. Aangezien Geely een EV-platform heeft en Foxconn al een leverancier is voor Apple, is het niet ondenkbaar dat Apple ervoor zou kiezen om met hen in zee te gaan voor 'Project Titan'. Met wie Apple uiteindelijk in zee gaat, zal later moeten blijken.