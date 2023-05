Nieuwe elektrische sedan van Volvo's zustermerk Galaxy

Komt er naast Zeekr straks nóg een elektrisch merk van Volvo's moederbedrijf Geely onze kant op? Dat is zéker niet ondenkbaar, AutoWeek heeft namelijk in Europa geregistreerde patenttekeningen gevonden van een nieuwe elektrische sedan van Geely's splinternieuwe label Galaxy.

Ze kundig als met name Duitse automerken enkele jaren geleden waren met het bedenken van nieuwe niches, zo kundig is Volvo's moederbedrijf Geely in het uit de grond stampen van nieuwe merken. Het immense portfolio van Geely bestaat naast Volvo, Lynk & Co, Polestar, Smart en Lotus onder meer uit LEVC én Zeekr. In China vulde Geely zijn portfolio onlangs uit met Galaxy, een label dat het voor automerk Geely heeft bedacht waarmee het hoog in de markt gepositioneerde EV's en plug-ins gaat voeren. In februari introduceerde Geely het Galaxy-label door twee auto's te tonen: het plug-in hybride productiemodel L7 én een voorbode op een elektrische sedan. Bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) heeft Geely op 11 mei patenttekeningen ingediend van de productieversie van die elektrische sedan.

De auto op de patentplaten is overduidelijk geïnspireerd op de concept-car die Geely eerder dit jaar liet zien, al is het daarvan een veel bravere variant. Het Taycan-gehalte is flink teruggeschroefd en de elektrische 'Galaxy' lijkt meer een traditionele sedanachtige met een korte en sterk aflopende achterklep te worden. Met elkaar verbonden achterlichten en in de portieren verzonken handgrepen? Allemaal aanwezig. De eerste elektrische auto van Galaxy zou 'E8' gaan heten en moet zijn basis delen met onder meer de op stapel staande Polestar 5. Of we die E8 hier voor ons hebben, is niet met zekerheid te zeggen.

Dat Geely het ontwerp van zijn elektrische sedan in de EU heeft vastgelegd, betekent niet direct dat de auto hier daadwerkelijke in de verkoop gaat. Maar mogelijk is het wel. Kortom, onze kristallen bol vertelt ons weinig meer en dus zijn we vooral benieuwd naar jouw mening over deze zoveelste potentiële Chinese nieuwkomer.