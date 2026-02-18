De provincie Friesland trekt een half miljoen euro extra uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het provinciebestuur wil dat geld onder meer inzetten om jongeren bewuster te maken van de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en drugs.

Friesland wil dat in 2040 geen dodelijke verkeersslachtoffers meer vallen in de provincie. Het totale budget dat dit jaar beschikbaar is om dat te bewerkstelligen bedraagt zo'n 2,2 miljoen euro.

Het extra geld wordt onder meer gestoken in educatieteams die op evenementen staan waar veel jongeren komen, zei gedeputeerde Matthijs de Vries (ChristenUnie). Daar kunnen zij bijvoorbeeld via een simulatiebril ervaren hoe het is om onder invloed te rijden en hoe gevaarlijk dat is.

Friesland werkt met andere overheden en partijen als de politie en wegbeheerders aan het verminderen van onveiligheid op de weg. Tot 2020 daalde het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers, maar volgens de provincie zijn de vooruitzichten niet goed.