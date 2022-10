Fransen met laag inkomen krijgen brandstofcompensatie

De belastingverlaging op brandstof van 30 cent per liter zou per 1 november verleden tijd zijn, maar werd vanwege de Franse stakingen en de daarop volgende prijsstijgingen verlengd tot half november. Nu maakt het land zijn verdere plannen met betrekking tot lastenverlichting voor automobilisten bekend.

Afgelopen zomer daalde de prijs van brandstoffen in Frankrijk bijna tot €1,50 per liter. Sinds 1 september gold een belastingverlaging van 30 cent per liter, die aanvankelijk tot 1 november zou duren. Wegens de stakingen bij tankstations in heel het land, die het brandstofaanbod beperkten en dus de prijs opdreven, is die verlaging verlengd tot half november. Nu maakt minister Gabriel Attal, die over de begroting gaat, de verdere plannen bekend.

Over een langere verlaging van de brandstofbelastingen wil hij niks meer horen. Nog tot het einde van het jaar verlaagt de Franse regering de tarieven met 10 cent per liter, maar daarna is het klaar en geldt het reguliere belastingtarief weer. Vanaf 2023 worden alleen nog de lage inkomens die afhankelijk zijn van hun auto om van en naar hun werk te komen gecompenseerd. Hoe dat precies in zijn werking zal gaan, is nog niet bekend. Volgens Attal zullen zo'n 11 miljoen Franse burgers in aanmerking komen voor de regeling, zo'n 16 procent van de bevolking. Waarschijnlijk zullen die zich via een speciaal opgezet portaal kunnen melden voor eventuele compensatie.

De Nederlandse situatie

Ook Nederland kent momenteel verlaagde accijnzen aan de pomp, die blijven voorlopig wél van kracht. De reductie van 17,3 cent per liter benzine, 11,1 cent per liter diesel en 4,1 cent per liter lpg blijft gelden tot halverwege volgend jaar. Wel zo fijn, want de verwachting is dat de brandstofprijzen voorlopig nog wel even hoog blijven.