Frankrijk stevent af op benzineprijs van €1,50 per liter

In Frankrijk tanken wordt binnenkort waarschijnlijk bijzonder goedkoop vergeleken met Nederland. De Franse overheid is voornemens om de belastingen verder te verlagen. Een benzineprijs van €1,50 komt daarmee in zicht.

Voor een liter benzine ben je in Frankrijk nu al minder kwijt dan in Nederland (gemiddeld €1,96 tegenover €2,27), maar dat verschil wordt in september nog veel groter. Althans, als de plannen van minister Bruno Le Maire doorgaan. De Franse minister van Economie wil de belastingverlaging van 12 cent per liter verhogen naar 30 cent. Dat doet hij in een handreiking naar onder meer de Republikeinen, zo meldt TF1info. De korting van 30 cent moet gaan gelden van 1 september tot 1 november.

Een snelle rekensom leert dat je met een extra 18 cent eraf momenteel op een gemiddelde benzineprijs van €1,78 uit zou komen in Frankrijk. Echter, het Franse TotalEnergies haalt onder druk van de regering nog eens 20 cent van de prijs af en dan zit je ineens op nog maar €1,58 per liter. De prijs van benzine daalt momenteel überhaupt al, dus dan wordt €1,50 per liter bij sommige tankstations in Frankrijk in september ineens best reëel. De Republikeinen (LR) pleitten bij Le Maire al voor een prijsverlaging naar €1,50 per liter en op deze manier lijkt dat er ook van te komen. Ze lijken akkoord te gaan met de plannen van Le Maire en de kans is groot dat het plan dan ook aangenomen wordt.