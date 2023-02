Franse tolprijzen bijna 5 procent omhoog

De uitbaters van de Franse snelwegen verhoogden gisteren traditiegetrouw op 1 februari de toltarieven. Dat gebeurt jaarlijks met een naar de inflatie aangepast cijfer. Omdat de inflatie momenteel zo hoog is, betekent dat een gemiddelde toltariefstijging van 4,75 procent. Zo kost een enkeltje naar het zuiden over de Route du Soleil (Parijs naar Marseille) je sinds gisteren €4,20 extra.

Alles wordt rap duurder en de prijs voor rijden over de Franse snelwegen dus ook. Vorig jaar bedroeg de toltariefstijging al zo'n 2 procent, dit jaar is dat gemiddeld 4,75 procent. Dat terwijl in 2019 en 2020 de stijging nog ruim minder dan 1 procent bedroeg. De behoorlijk stevige toename hangt samen met het gemiddelde inflatiepercentage over de periode oktober 2021 tot oktober 2022. In Frankrijk was in die periode sprake van een inflatie van gemiddeld 6,33 procent, waardoor de snelweguitbaters hun tarieven kunnen verhogen met bijna 5 procent.

In de praktijk betekent de tariefstijging dat op en neer rijden naar Zuid-Frankrijk voortaan zo'n 10 euro meer kost. De Route du Soleil, zoals in de regel de combinatie A6 en A7 van respectievelijk Parijs naar Lyon en Lyon naar Marseille wordt genoemd, kost vanaf heden €4,20 euro meer om te berijden: Parijs-Lyon kost met €39,20 voortaan €2,70 meer, Lyon-Marseille is met €26,90 anderhalve euro duurder dan voorheen.

Andere voor Nederlanders relevante verbindingen zijn onder meer Lille-Parijs en Nancy-Lyon. Op die trajecten betaal je nu respectievelijk €18,10 en €35, €0,80 en €1,60 meer dan tot en met eergisteren. Het zou overigens zomaar kunnen dat in 2024 de prijzen nog steviger stijgen, want het gemiddelde inflatiepercentage over de periode oktober 2022 tot nu ligt hoger dan de eerder genoemde 6,33 procent. Des te meer reden om je te laten verleiden tot onthaasten op de autoroutes, en route naar de riviera.