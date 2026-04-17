Lage-emissiezones zijn stedelijke zones waar voertuigen die te vervuilend zijn niet meer mogen komen. De oudste emissiezones zijn in 2010 ingesteld. Tien jaar lang mochten steden zelf beslissen of en in hoeverre de zones werden geïntroduceerd, maar sinds 2022 moesten alle stedelijke gebieden met meer dan 150.000 inwoners verplicht een ​​ZFE (lage-emissiezone) instellen.

Bijna tegelijkertijd nam het verzet tegen deze maatregel toe. De wet werd als sociaal onrechtvaardig beschouwd, omdat nu eenmaal niet iedereen zich een moderne, zuinige auto kan veroorloven. Dit leidde tot voorstellen voor de volledige afschaffing van de zones.

Regering probeerde tijd te winnen

De Franse regering probeerde tijd te winnen door een voorstel tot wetswijziging te doen dat zou leiden tot een versoepeling van de beperkingen, maar met 275 stemmen voor en 252 tegen werd deze week het wetsvoorstel aangenomen waardoor de zones zullen worden afgeschaft.

De Franse Senaat, vergelijkbaar met de Eerste Kamer in Nederland, moet zich er ook nog over buigen, maar Franse media gaan ervan uit dat de Senaat ermee zal instemmen.

Crit’Air-vignet

In een Franse lage-emissiezone moet je auto voorzien zijn van een Crit’Air-vignet: een sticker die aangeeft hoeveel vervuiling je voertuig uitstoot. Auto’s krijgen een score van 0 (elektrisch) tot 5 (meest vervuilend). Oudere dieselwagens (Crit’Air 4 of 5) mochten in sommige steden op werkdagen al niet meer rijden.

Afschaffing niet per direct

De stemming betekent nog niet dat de lage-emissiezones onmiddellijk verdwijnen. Nederlandse automobilisten die met de auto naar Frankrijk reizen, moeten dit jaar dus nog steeds een geldige Crit’Air-sticker op hun voorruit hebben als ze door een lage-emissiezone rijden. Dat blijft verplicht totdat de nieuwe wet in werking treedt.