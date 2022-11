‘Foxconn in gesprek met Volkswagen vanwege Scout'

Het Taiwanese Foxconn is lekker bezig in autoland. Na eerdere berichten over samenwerkingen met andere autofabrikanten, zou Foxconn nu ook in gesprek zijn met Volkswagen. Het doel is om te onderzoeken of het de auto’s van het nieuwe merk Scout gaat produceren in de VS.

Bereid je voor op een heleboel linkjes, want dit verhaal verdient context. Foxconn is een Taiwanese contractproducent en elektronica-expert. We kennen het bedrijf onder meer van de productie van iPhones, maar de laatste jaren ligt de focus van de Taiwanezen meer en meer op de auto-industrie. Nadat in 2019 duidelijk werd dat Foxconn daar zijn tijd en geld wilde gaan investeren, heeft het bedrijf bepaald niet stilgezeten. We leerden van contracten met ‘nieuwkomers’ Fisker en Lordstown, maar hoorden ook over samenwerkingen met gevestigde namen als Geely en Stellantis. Ondertussen heeft Foxconn onder de naam Foxtron zelfs eigen elektrische auto’s gepresenteerd, al zal de focus van het bedrijf niet bij een eigen merk liggen.

Volgens Automobilwoche kan het zomaar gebeuren dat Foxconn ook Volkswagen aan zijn indrukwekkende cv mag toevoegen. Volkswagen komt in de Verenigde Staten met Scout, een nieuw merk (met een oude naam) dat stoere, offroad-achtige EV’s moet gaan maken. Juist dat maken zou aan Foxconn kunnen worden uitbesteed, als de gesprekken althans de voor de Taiwanezen gewenste uitkomst hebben.

Ook de naam van Magna Steyr wordt genoemd. Dat Oostenrijkse bedrijf produceert onder meer de Mercedes-Benz G-klasse, de Toyota Supra, de BMW Z4 en wat Jaguar-Land Rover-producten. ‘Magna’ heeft echter de wens om ook in de VS aan de slag te gaan en zou daarbij zomaar de samenwerking aan kunnen gaan met Foxconn en Scout. Verder dan speculaties gaat het nieuws in deze fase nog niet, maar gezien de razende opmars van Foxconn kan deze nieuwe stap moeilijk als onmogelijk worden beschouwd.