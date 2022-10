Foxconn bouwt Indi One en teast Model V

Er is weer nieuws rond de auto-tak van Foxconn. De Taiwanese elektronicagigant gaat de Indi One van het Amerikaanse Indi EV bij Lordstown in Ohio bouwen. Ook toont het voor het eerst de in eigen beheer ontwikkelde pick-up, de Model V.

Ga maar even goed zitten, want dit wordt een ingewikkeld verhaal. We beginnen met het nieuws rondom de IndiEV Indi One. Die opmerkelijk gevormde hatchback werd in 2021 gepresenteerd als de eerste auto van het Amerikaanse IndiEV, een bedrijf dat in Californië uiterst hippe en technologisch hoogstaande EV’s wil ontwikkelen voor een jong publiek. Foxconn, dat als elektronicafabrikant wel het één en ander weet over de productie van elektronica, gaat een serie prototypes bouwen in Lordstown, Ohio. Daar bezit de Taiwanese gigant sinds het afgelopen voorjaar een fabriek met een vloeroppervlak van bijna 58 hectare, dat ooit van General Motors was. Foxconn nam het over van Lordstown Motors, dat daar sinds kort daadwerkelijk zijn eerste elektrische pick-up, de Lordstown Endurance, bouwt. Met hulp van Foxconn, uiteraard.

De deal met IndiEV is niet het enige Foxconn-nieuws, want het Taiwanese bedrijf toonde onlangs ook voor het eerst zijn eigen elektrische pick-up. Die Foxconn Model V was even aan onze aandacht ontsnapt, maar we bedanken Carscoops vriendelijk voor de tip. In een teaservideo zien we een eerste afbeelding van het model, dat voor pick-up-begrippen vrij compact lijkt te worden. Hij heeft een volwaardige dubbele cabine en een strakke, maar traditioneel gevormde koets. Binnenkort krijgen we ongetwijfeld meer te zien en horen.

Samenvattend

De weg kwijt? Geen nood, dat is niet gek. Voor het overzicht maken we graag nog even een overzicht van deze brij aan merken en bedrijven. Foxconn is de internationale naam van een Taiwanese elektronicaontwikkelaar en -producent, dat zichzelf in Taiwan en China de Hon Hai Group noemt. Onder de naam Foxtron heeft Foxconn sinds 2020 een automobiele divisie, die is opgezet in samenwerking met Yulon Motor. Die naam komt je misschien bekend voor, want Yulon is het bedrijf achter de inmiddels mythische Yue Loong Feeling die in de jaren 80 ook in Nederland werd verkocht.

Foxtron houdt zich bezig met de ontwikkeling van elektrische auto’s, die door de Taiwanezen inmiddels als weinig meer dan grote elektronische apparaten worden gezien en dus tot de ‘core business’ kunnen worden gerekend. Het doel lijkt niet persé het opzetten van een eigen merk te zijn, al kan dat met de komst van de Model V best weleens veranderen. Foxtron houdt echter ook serieus rekening met de mogelijkheid om auto’s voor andere partijen te ontwikkelen en te bouwen, zoals het nu ook iPhones voor Apple en Playstations voor Sony maakt. De eerder gepresenteerde prototypes moeten dan ook door die bril worden bekeken.

In de VS kocht Foxconn, of Foxtron dus eigenlijk, afgelopen mei de voormalige GM-fabriek van Lordstown Motors. Behalve de Lordstown Endurance en de IndiEV-prototypes, zullen hier in de toekomst waarschijnlijk ook modellen van Fisker worden gebouwd.