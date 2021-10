Indi One: nieuwe EV uit de Verenigde Staten

Tesla en potentiële grote spelers als Lucid Motors zijn als het aan start-up Indi EV ligt straks niet langer de enige grote namen wat Amerikaanse fabrikanten van elektrische auto's betreft. Indi EV stelt de One aan ons voor, een elektrische auto waarmee het de TikTokkende, jonge hippe autokoper in het vizier heeft.

Tesla is momenteel met afstand de grootste Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's. Lucid Motors heeft de ambitie om Tesla wat succes in ieder geval te benaderen en dan zijn er nog tal van kleinere EV-fabrikanten als Karma en Fisker. In dat laatste rijtje sluit nu Indi EV aan, een start-up die in Californië gevestigd is en die in de vorm van de One zijn eerste elektrische prototype af heeft.

De 4,8 meter lange One is een elektrische hatchback in lichte cross-overstijl. De vijfzitter heeft een 95 kWh groot accupakket in de bodem. De niet nader gespecificeerde elektromotor sleurt de One in 5,5 seconden naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) en moet de auto aan een topsnelheid van 209 km/h kunnen helpen. De vierwielaangedreven EV weegt 2,5 ton en moet een actieradius van zo'n 525 kilometer kunnen halen.

Het relatief minimalistisch vormgegeven interieur is opgebouwd uit een klein scherm achter het stuurwiel waarop onder meer de snelheid wordt weergegeven. Op het dashboard zitten verder twee 15-inch grote displays waarvan het linker exemplaar als multimediascherm fungeert en het rechter exemplaar voor de bijrijder is bedoeld.

Indi EV mikt op een vanafprijs van omgerekend net geen €39.000 voor de One. Waarom zou je als Amerikaan straks geen Model 3 of Y maar een een One aanschaffen? Indi EV lijkt met zijn One vooral op een jong publiek te richten. Zo heeft de One een 'supercomputer' aan boord waarop je onder meer moet kunnen gamen en zonder moeite je gamesessies moet kunnen streamen. Daarnaast is de auto voorzien van camera's die je tijdens het rijden gemaakte beelden linea recta wereld de wereld in kunnen slingeren waar likes, plusjes, minnetjes en duimpjes de valuta zijn.

Het is nog niet bekend wanneer de One in productievorm wordt gepresenteerd.