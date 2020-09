Forse toename private leaseauto's, zakelijk juist dip

Dat we veel thuiswerken dit jaar, is te merken in het aantal zakelijke leasecontracten bij leasemaatschappijen die aangesloten zijn bij VNA. In de eerste helft van 2020 nam het aantal zakelijke leaseauto's (onder VNA) op 's lands wegen namelijk met 9.318 stuks af. Een krimp van 1,5 procent. In totaal gaat het nu om 624.437 zakelijke leaseauto's. Aan de andere kant is er kennelijk juist meer behoefte aan privévervoer op leasebasis. Het aandeel private leaseauto's nam met maar liefst 7,5 procent toe in de eerste zes maanden van dit jaar.

Een ander opvallend gegeven is dat het aantal geleasete bestelauto's in tegenstelling tot zakelijke personenauto's wél licht is gegroeid; 1,2 procent om precies te zijn. De enorme groei bij private lease leidt er echter wel toe dat bestelauto's met 174.514 stuks nu voor het eerst minder vertegenwoordigd zijn dan private leaseauto's (177.771 stuks). Het totale leasewagenpark dat is aangesloten bij VNA bestaat nu uit 971.486 auto's. Dat is, zoals gezegd, een half procent meer dan vorig jaar.

Zelf ook plannen om je bij de private leasevloot te voegen? Kijk dan eens naar AutoWeek's Private Lease Vergelijker. Dan rolt jouw ideale private leaseauto er zo uit. Velen gingen je al voor, dit zijn de auto's waar ze de afgelopen tijd het meest op zochten.