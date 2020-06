Private Lease: waar op te letten?

Het is de verwachting dat meer mensen na de coronacrisis met de auto zullen gaan reizen. Daarbij heeft natuurlijk invloed op het hoofdstuk ‘private lease’. Steeds meer consumenten stappen over op een leasecontract in plaats van dat ze een eigen auto aanschaffen. Kozen in 2013 nog zo’n 8.500 mensen voor een private leasecontract, vorig jaar waren dit al ongeveer 188.000 mensen. Maar waar moet nu daadwerkelijk op gelet worden en welke eventuele valkuilen zijn er?

Bij het afsluiten van een private leasecontract is het voor volgens het Keurmerk Private Lease het belangrijkste om te kijken of de leaseconstructie überhaupt bij je past. Dat zegt een woordvoerder van het keurmerk. “Je moet altijd realistisch zijn en niet alleen maar aan de nieuwe Gouden Koets denken. Maak dus vooraf altijd een goede afweging of het echt bij jou past om een auto privé te leasen door te kijken naar de kilometers die je rijdt en waarvoor je de auto nodig hebt. Elke euro kan je uiteindelijk maar één keer uitgeven, dus je moet altijd reëel blijven. Daarom is een financiële check van de consument een vast onderdeel van het proces voordat een contract wordt afgesloten.”

Keurmerk

Om vervolgens te kijken met welk bedrijf je in zee gaat, wordt aangeraden te kiezen voor een gecertificeerd bedrijf. “Het keurmerk heeft algemene voorwaarden die zijn afgestemd met de Consumentenbond. Daarnaast kunnen consumenten bij een geschil terecht bij de Geschillencommissie en bedrijven moeten aan veel voorwaarden voldoen voordat ze het keurmerk krijgen. Als consument kun je er dus op vertrouwen dat je een betrouwbaar product afneemt, zonder kleine lettertjes.” Inmiddels hebben ruim 80 aanbieders het keurmerk gekregen. Je moet dus je best doen een bedrijf te vinden die niet onder het keurmerk valt.

BKR

Uit ervaring van Keurmerk Private Lease blijkt dat de BKR-registratie na het afsluiten van een leasecontract bij veel mensen voor twijfel zorgt. “Dit wordt echter ter bescherming gedaan ten gunste van de consument. Daarbij kan een BKR ook juist positief uitpakken. Als je altijd keurig op tijd betaalt, heeft dat een positief effect op je registratie en zullen bedrijven in de toekomst sneller een lening geven.”

Rente

Het vaste bedrag bij private leasecontracten is voor alle vaste lasten: van afschrijving tot schades en voor bijvoorbeeld pechhulp. Ook wordt er rente gerekend, maar dat blijkt slechts een klein deel. “In tegenstelling tot financial lease is dit geen lening. De rente is dan ook veel lager.”

Op het gebied van schadevrije jaren moet nog wel vaak opgelet worden. “Hoe de schadevrije jaren in het leasecontract worden meegerekend, verschilt per leasemaatschappij. Vaak is de leaseprijs afhankelijk van het schadeverleden. Sommige deelnemers zijn ook aangesloten bij Roy-data, het systeem waarin verzekeraars de schadevrije jaren bijhouden; anders kun je als consument aan het einde van het contract een verklaring vragen over het schadeverloop.” Na vier jaar moet de auto alleen wel ingeleverd worden; net zoals bij een zakelijk leasecontract. Daar zit een groot verschil met financial lease. Hierbij wordt je wél direct juridisch eigenaar van de auto.

Vervolg

Volgens Keurmerk Private Lease kiezen veel mensen na het aflopen van hun eerste contract voor een nieuw private leasecontract. “Consumenten raken gewend aan het vaste bedrag dat maandelijks betaald moet worden. Het is heel overzichtelijk en men weet waar ze aan toe zijn.” Daarnaast spreekt het keurmerk over de invloed van de 'abonnementeneconomie'. “Kijk naar Spotify en Netflix: iedereen neemt steeds meer abonnementen in plaats van muziek of films te kopen. Dat geldt tegenwoordig ook voor auto’s.” Er komen volgens Keurmerk Private Lease interessante tijden aan. “We zijn erg benieuwd of de komende subsidie voor elektrische auto’s een verschil gaat maken in de keuze bij private leasers. Ook zij hebben namelijk recht op die financiële vergoeding voor zowel nieuwe als gebruikte EV’s.”

