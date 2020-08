Fordzilla P1: futuristische racer van Ford met GT-genen

Ford wilde eens een keer iets anders doen dan gewoonlijk en haar ontwerpers sloegen daarom de handen ineen met Ford's e-sportsteam, Fordzilla. Het doel was een spectaculaire virtuele raceauto creëren. Deze Fordzilla P1 Concept is het resultaat.

Steeds vaker kijken grote merken naar de gamewereld en dat leidt af en toe tot spectaculaire concepts. Zo zagen we in de loop der jaren al een hele reeks auto's die speciaal ontworpen werden voor het spel Gran Turismo. Dikke kans dat ook deze Ford daarin te besturen zal zijn, al laat Ford nu nog niet weten in welke specifieke game de auto beschikbaar wordt.

Voorlopig kunnen we de Fordzilla P1 in ieder geval alvast op deze foto's bewonderen. En bewonderen is wel op z'n plaats, want het ziet er bijzonder uit. Ford ging om tafel met Fordzilla en liet ook andere gamers hun wensen doorgeven voor de auto. Uiteindelijk rolden er twee ontwerpen uit de designafdeling van het merk, waarvan deze - van de hand van Arturo Ariño - met grote overmacht als winnaar uit de Twitterpoll rolde.

Hoewel het geheel er futuristisch uitziet, benadrukt Ford dat er bij het ontwerp met een schuin oog is gekeken naar de Ford GT. Daar kunnen we in komen. De achterzijde is misschien wat té, maar in grote lijnen is een Ford GT anno 2040 er wel in voor te stellen. Zoals gezegd is nog niet bekend in welke game de Fordzilla te rijden zal zijn en ook over de aandrijflijn zwijgt Ford nog in alle talen. Wél laat het weten dat de conceptauto binnenkort op ware grote in het echt nagemaakt wordt die nog voor het einde van het jaar te bewonderen zal zijn.