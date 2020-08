Ford Ranger Raptor nu ook voor Nederland

Goed nieuws voor liefhebbers van ruige pick-ups: de Ford Ranger Raptor wordt ook in Nederland leverbaar! Ford is zo vriendelijk om ook gelijk mee te delen wat hij hier gaat kosten.

De Ford Ranger is voor Amerikaanse begrippen misschien maar een subtiele pick-up, maar dat betekende niet dat er geen Raptor van mocht komen. In 2018 trok Ford het doek van de ruigste variant van de Ranger. De Raptor, die zijn naam deelt met de meest buitenissige F-150, is een Ranger die hoger en breder op z'n poten staat en een extra lange veerweg heeft. Ook is het onderstel aangepakt, om het ruigere terreinwerk nog beter aan te kunnen. Een eigen grille heeft met de merknaam in het groot uitgeschreven, een dikke kunststof uitbouw rondom en speciale terreinbanden maken het plaatje compleet. In de neus van de Ranger Raptor ligt een 213 pk en 500 Nm sterke versie van de 2,0-liter biturbo dieselmotor, die is gekoppeld aan een speciale automatische transmissie met maar liefst tien verzetten. Die bak ligt ook in de F-150 Raptor.

Al met al is de Ranger Raptor een auto die we hier in Nederland niet snel in de showroom zouden verwachten, maar nu verrast Ford toch enigszins met de aankondiging dat hij dus wél komt. Een belangrijk verschil met de eerder onthulde versie is er wel. In de Nederlandse variant ontbreekt namelijk de achterbank, om de auto op grijs kenteken te kunnen registreren. Dat scheelt uiteraard in de kosten een slok op een borrel bij deze niet al te subtiele pick-up.

Achter de voorstoelen zien we een tussenschot, speciaal voor de Raptor ontwikkeld, die een vlakke laadvloer van de cabine scheidt. In de extra laadruimte die zodoende ontstaat, kan optioneel een speciale opbergkast voor bijvoorbeeld gereedschap worden geplaatst (Artisan Editie), of juist een aantal panelen om bijvoorbeeld sportspullen op mee te nemen en beugels om fietsen aan te bevestigen (Lifestyle Editie).

Daar houdt het niet mee op, want de Raptor onderscheidt zich in het interieur onder meer ook door de sportievere halfleren Raptor-stoelen. Die zijn elektrisch verstelbaar en verwarmbaar. Via het met SYNC 3 werkende infotainmentsysteem zijn zes verschillende terreinmodi te selecteren, waaronder 'Baja-modus'. Daarmee is op hoge snelheid over ruig terrein scheuren extra goed te doen. Dat is immers waar de Ranger Raptor vooral in moet uitblinken.

Ford opent per direct de orderboeken. De vanafprijs is vastgesteld op €49.075. Het Artisan-pakket (met onder meer de opbergkast achterin) kost €2.195. Voor de Lifestyle-versie (met de extra opbergschotten en aanhaakpunten voor fietsen) levert een meerprijs van €1.595 op.