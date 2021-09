Ford's grootste SUV vernieuwd

Onlangs konden we je de eerste foto's laten zien van wat veruit het grootste ST-model van Ford ooit zou moeten worden, de op stapel staande ST-versie van de vernieuwde Expedition. Die gefacelifte Ford Expedition is nu aan het Amerikaanse publiek voorgesteld. Een ST-versie lijkt er toch niet te komen, maar Fords concurrent van auto's als de Chevrolet Tahoe en nieuwe Jeep Wagoneer krijgt wél een nieuwe extra avontuurlijke uitvoering én een sportieve Stealth-smaak, maar we beginnen met de uiterlijke wijzigingen.

De kans dat je de huidige generatie Ford Expedition op het netvlies hebt staan, is als inwoner van Europa niet al te groot. De grote broer van de Ford Explorer is hier namelijk niet te koop. De actuele Expedition is alweer de vierde generatie van Ford's kolos, een SUV die zich in zijn huidige in 2017 gepresenteerde vorm uitstrekt over een afstand van 5,33 meter, krijgt een vrijwel geheel nieuwe voorkant aangemeten. De Expedition, die gebruikmaakt van een aangepaste versie van het ladderchassis van de vorige generatie F-150, heeft nieuwe koplampen die zijn opgebouwd uit C-vormige led-dagrijverlichting en een daadwerkelijke koplamp die voortaan is gehuisvest tussen de lamellen die vanuit de grille in de lamppartij doorlopen. De achterlichten behouden hun vorm, maar krijgen een nieuwe invulling. Daarnaast is zelfs de complete achterklep nieuw, Ford heeft het kentekenvak namelijk fors kleiner gemaakt. De over de gehele breedte van de klep lopende chroomstrip keert ook op de vernieuwde Expedition terug, maar zit voortaan lager. Modelnaam Expedition staat er voortaan fier boven uitgeschreven en lees je dus niet meer in het chroomkleurige sierdeel.

Schermen met schermen

Minstens zo interessant zijn de aanpassingen die Ford in het interieur van de Expedition doorvoert. Het complete dashboard is namelijk nieuw. De ventilatieroosters zijn een stuk kleiner, maar opvallender is wat er zich op de middenconsole afspeelt. Hier valt het ietwat met fysieke knoppen omringde display van de in 2017 gepresenteerde Expedition als optie te vervangen door een enorm 15,5-inch groot verticaal display waarvan we de vormgeving, compleet met 'transparante' selectieknop, kennen van de Mustang Mach-E. Het standaardscherm meet 12 inch. Achter het stuurwiel zit een nieuw 12,4 inch digitaal instrumentarium.

Zoals gezegd is een ST-versie er niet bij, maar Ford introduceert wel een nieuwe Expedition met Stealth Performance Package die in ingepakte vorm sterk op een ST-variant leek. Deze versie heeft onder meer 22-inch zwart lichtmetaal, een straffer onderstel en specifiek bumperwerk. Ongeacht de gekozen versie - er is overigens ook weer een met glimmers overladen Platinum-uitvoering - ligt er in de Expedition een 446 pk en 692 Nm sterke 3.5 V6 onder de kap die aan een tientraps automaat is geknoopt. Aan de ruigere kant van het spectrum staat de nieuwe Timberline-uitvoering. De Expedition Timberline is op vergelijkbare wijze aangekleed als de dit jaar onthulde Explorer Timberline, maar moet het zonder kunststof wielkastranden doen. Wel heeft-ie ruiger bumperwerk, compleet met skidplates en rode accenten. De verder met zwarte details afgewerkte Expedition Timberline staat ook iets hoger op zijn poten en heeft 33-inch offroadrubber van Goodyear. Ford meldt trots dat de Expedition een grotere bodemspeling heeft dan de Wagoneer, een grote concurrent van de auto die er ongetwijfeld voor heeft gezorgd dat Ford de Expedition vanbinnen zo grondig vernieuwt.

Verkoop

Vorig jaar verkocht Ford in de Verenigde Staten 77.838 Expeditions, zo'n tien procent minder dan in 2019. Een impuls kon de Expedition wat dat betreft best gebruiken. Ter vergelijking: van de 5,05 meter lange Explorer gingen vorig jaar in alleen de Verenigde Staten al 227.217 exemplaren over de balie, 21 procent meer dan in 2019.