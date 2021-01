In het Wild: Ford Expedition EL

In de Verenigde Staten is een auto – of iets anders – niet snel groot genoeg. Toch was de Ford Excursion zelfs daar een tikkeltje ‘too much’. De auto werd min of meer opgevolgd door de iets minder gigantische Ford Expedition EL, die er in een Nederlands parkeervak nog altijd mag zijn.

De Excursion is misschien wel de grootste SUV ooit gemaakt. De onzekerheid zit ‘m vooral in de vraag waar de term ‘SUV’ precies eindigt, want enorm is zo’n Excursion zonder meer. De Super Duty-SUV hield het uiteindelijk zes modeljaren vol, waarna Ford koos voor een iets economischer weg: het verlengen van de bestaande Expedition.

Waar Ford de absolute heerser is als het gaat om pick-ups, vervult General Motors de benchmark-rol als het gaat om grote SUV’s. De Chevrolets Tahoe en Suburban en de broertjes van GMC en Cadillac zijn er niet aan te slepen. Ford bestrijdt deze modellen sinds de jaren 90 met de Expedition, maar aanvankelijk in slechts één lengtemaat. De langere versie verscheen pas in 2007, bij de introductie van wat formeel bekendstaat als de derde generatie van het model.

Achtzitter

Nu is die derde generatie in feite een stevig bijgewerkte versie van de tweede, maar er veranderde veel. Dit zwarte exemplaar stamt uit het geboortejaar van zowel deze generatie als de EL. Dat EL staat voor ‘Extended Length’, al werd de auto buiten de VS ook wel ‘Max’ genoemd. Waar de reguliere versie toch vooral op de Tahoe mikt, heeft de EL duidelijk de Suburban in het vizier. Het verschil is goed te zien, want de langere versie heeft een werkelijk gigantische zijruitpartij en dito overhang aan de achterzijde. Ook de wielbasis is groter dan bij de reguliere Expedition. Daardoor bood de auto ruimte aan acht inzittenden én een gigantische bak bagage, een combinatie die we in Europa eigenlijk alleen van busjes kennen.

Overigens zijn er zelfs versies gesignaleerd met een derde stoel voorin, waarmee het totaal op negen zitplaatsen komt. Die uitvoeringen lijken echter niet voor gewone consumenten bedoeld.

RSC

Deze specifieke Expedition EL is geheel uitgevoerd in zwart, een populaire kleur onder Europese bestuurders van Amerikaanse mastodonten. Toch lijkt de auto helemaal origineel en ziet hij er bovenal nog netjes uit. Op de achterklep wordt trots melding gemaakt van de aanwezigheid van RSC, Roll Stability Control, dat de auto ook in spannende situaties met vier wielen op de weg moet houden.

Latere edities van ditzelfde model kregen een Ecoboost-V6, maar in 2007 monteerde Ford nog een 5,4-liter V8. Die levert dik 230 pk, wat zelfs bij een wagengewicht van 2.890 kg voldoende moet zijn om mee te kunnen komen. Zelfs zonder gastank komt de maandelijkse motorrijtuigenbelasting in Zuid-Holland op een gezellige €190 uit.