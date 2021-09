Kolossale Ford Expedition krijgt ST-versie

Wie na de lancering van een achterwielaangedreven ST-versie van de Explorer dacht dat de ST-gekte Ford naar het hoofd gestegen was, die kunnen we gelukkig gelijk geven. Ook de nóg groter SUV-broer van de Ford Explorer lijkt namelijk de ST-behandeling te ondergaan. Op deze foto's zien we die Expedition ST voor het eerst.

In Nederland kennen we ST-versies van de Fiesta, Puma, Focus en Ranger. Daarnaast kun je diverse modellen sportief uit laten dossen door voor de ST-Line-uitvoeringen te gaan. In de Verenigde Staten levert Ford niet alleen een ST-versie van de Edge, maar ook van de 5,05 meter lange Explorer, een auto die je in Nederland alleen als - overigens krachtigere - Plug-in Hybrid kunt bestellen. Een joekel van een SUV in een sportpak hijsen, het bevalt Ford wel. Zo te zien krijgt ook de grote broer van de Explorer een ST-versie.

Op deze nieuwe set spionagefoto's is een ingepakte Expedition te zien, een versie die zijn sportieve genen verraadt met zijn rode remklauwen, grote lichtmetaal en dubbele uitlaatpijpen. De huidige Expedition is een maar liefst 5,33 meter lange en zo'n 2,4 ton wegende SUV die in tegenstelling tot de Explorer geen zelfdragende carrosserie heeft. De Expedition staat namelijk op een aangepaste versie van het ladderframe van de F-150. De Expedition heeft in zijn momenteel sterkste vorm al de 404 pk sterke 3.5 V6 die we van de Explorer ST kennen. Mogelijk wordt die machine voor de Expedition ST nog met zo'n 50 pk extra geïnjecteerd. Mogelijk valt de introductie van de Expedition ST samen met de presentatie van een modeljaarupdate, de huidige Expedition werd immers al in 2017 voor het eerst getoond. Ook zetten we in op de komst van een hybride versie.