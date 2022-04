Ford werkt aan tweede elektrische pick-up

De F-150 Lightning is nog maar net in productie, of Ford richt zijn pijlen alweer op een tweede elektrische pick-up. CEO Jim Farley bevestigt de komst daarvan, maar blijft nog vaag over de positionering van het broertje van de elektrische F-150.

Farley zei tegenover onder meer Automotive News dat de tweede elektrische pick-up van Ford een 'compleet nieuw model' wordt. "Het is een andere pick-up", zei hij. "Dit (de F-150 Lightning, red.) is niet onze enige truck. We hebben duidelijk gezegd dat we de marktleider willen worden op het gebied van elektrische pick-ups". Ford gaat de nieuwe elektrische pick-up bouwen in het fabriekscomplex 'Blue Oval City'. Die fabriek moet in 2024/2025 operationeel zijn. Het lijkt logisch dat de tweede elektrische pick-up van Ford ook rond die tijd wordt onthuld.

Wat voor model die tweede elektrische pick-up gaat worden, is nog niet bekend. Het is goed denkbaar dat hij het formaat krijgt van de Ranger of de Maverick, die beide onder de F-150 staan. Aangezien Farley het heeft over een compleet nieuw model, lijkt het er niet op dat de nieuwe elektrische pick-up gebaseerd is op één van die twee. Afwachten dus, al blijven de elektrische pick-ups van Ford waarschijnlijk een Amerikaans feestje.

In het rood door Rivian

Over elektrische pick-ups gesproken: Ford moest in het eerste kwartaal van dit jaar een verlies van omgerekend €2,9 miljard in de boeken zetten. Dat komt vooral door het belang dat de fabrikant heeft in Rivian. Door het kelderende aandeel van de startende EV-bouwer verloor Ford omgerekend €5,1 miljard. De komst van de elektrische pick-ups van Ford zijn natuurlijk niet bevorderlijk voor de afzet van Rivian, dat het momenteel met name moet hebben van de verkoop van de R1T.