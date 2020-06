Ford Transit en Transit Custom als ruige Trail

Ford breidt de prijslijst van de Transit en Transit Custom uit met hagelnieuwe Trail-uitvoeringen. Zoals de naam al doet vermoeden, hebben we hier te maken met versies die ook naast het asfalt redelijk uit de voeten moeten kunnen. Opvallend heeft het tweetal als Trail geen vierwielaandrijving. Wél brengt Ford een mechanisch sperdifferentieel naar de Trail-uitvoeringen van de Transit en de Transit Custom. Het in dit geval door Quaife ontwikkelde differentieel heeft op onverhard terrein uiteraard het voordeel dat het koppel naar het wiel gaat met de meeste grip. Ford heeft de stabiliteitscontrole (ESC) aangepast zodat het optimaal overweg kan met het nieuwe differentieel. Goed nieuws: volgens Ford heeft bovenstaande techniek geen nadelige impact op het brandstofverbruik.

Natuurlijk is ook het uiterlijk van de als Trail uitgevoerde Transit en Transit Custom net even anders dan je gewend bent. Ford geeft het tweetal voorzien van zwarte bumpers, compleet met zilverkleurige skidplates. Langs de wielkastranden nemen we zwart kunststof waar en ook onderaan de flanken past Ford zwarte details toe. Spatlappen? Die zijn ook van de partij, net als speciaal zwart lichtmetaal. In de grille vind je de merknaam, uitgevoerd in zwarte kunststof koeienletters. Saillant weetje: een dergelijk designgeintje past Ford momenteel al toe op de hier niet leverbare Raptor-versies van de Ranger en de F-150. Ook levert Ford in bepaalde markten speciale Storm-uitvoeringen van de Ka+, Ecosporten Ranger, versies waarbij groot uitvoeringsnaam 'Storm' in de grille is waar te nemen.

Ook vanbinnen zijn de Trail-versies net even anders uitgevoerd dan hun conventionelere broertjes en zusjes. Lederen bekleding is standaard, hetzelfde geldt voor airco en Fords bekende verwarmbare voorruit. Ook horen elektrisch inklapbare buitenspiegels en automatische verlichting tot de standaarduitrusting.

Zowel de Transit Trail als de kleinere Transit Custom Trail zijn per direct te bestellen, al zijn niet alle lengtematen van de twee bussen als Trail te krijgen. Zo is de Transit Trail er alleen in lengtemaat L3 met een wielbasis van 3,75 meter en een laadvolume van 11,5 kubieke meter. De Transit Custom Trail is alleen als lange versie met een laadvolume van 6,8 kubieke meter leverbaar. In beide gevallen doet de 130 pk en 360 Nm sterke 2,0-liter EcoBlue-dieselmotor dienst als krachtcentrale, al spreekt Ford ook over de mogelijkheid om de 2.0 Hybrid (mild-hybrid) als Trail uit te voeren. Aan het eind van de zomer worden de eerste exemplaren geleverd.