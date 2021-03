Ford Transit Custom komt in 2023

De auto bekijken kan nog lang niet, maar Ford stippelt toch alvast z’n plannen uit met de volgende Ford Transit Custom. Zo weten we nu niet alleen wanneer de middelgrote Ford-bestelbus komt, maar ook waar hij wordt gebouwd én welke aandrijflijnen we kunnen verwachten.

De Ford Transit Custom is de op één na grootste bestelbus uit de Transit-reeks van Ford, onder de grote broer die simpelweg ‘Transit’ heet. Dat Ford werkt aan een opvolger is even logisch als bekend, waarbij we onlangs zelfs een zogenaamde ‘mule’ konden laten zien. Interessant is dat de Transit Custom ook beschikbaar komt in een versie van Volkswagen, als gevolg van de samenwerking tussen Ford en Volkswagen op (onder meer) bedrijfswagengebied.

Zowel de Ford Transit Custom als de hieraan gelieerde Volkswagen Transporter worden vanaf 2023 gebouwd bij Ford Otosan in Turkije, waar ook nu al driekwart van de Transit-modellenlijn wordt gebouwd. Uiteraard loopt ook personenwagenversie Tourneo Custom nu en straks hier van de band.

Volkswagen

Een interessante vraag is hoe de Volkswagen-broer van deze Transit eruit komt te zien. Ford test al heel lang met de auto die we in de wandelgangen T7 noemen, de opvolger van de huidige Transporter T6.1. Die auto lijkt dan ook weinig van doen te hebben met Ford. Wellicht kiest Volkswagen ervoor om de personenautoversie in eigen beheer te ontwikkelen en de bestelvariant aan Ford over te laten, maar wordt het doel van de samenwerking – het drukken van ontwikkelingskosten – dan wel gemist. Sinds vanmorgen weten we wel dat er nog dit jaar wat nieuws verschijnt op Transporter-gebied, dus veel eerder dan wat Ford nu voor de Transit voorziet.

Hybride én EV

De nieuwe Ford Transit Custom wrodt ook leverbaar in een volledig elektrische variant, waarmee hij onder meer de strijd aanbindt met soortgelijke elektrische bussen van Stellantis en Mercedes-Benz. Ford onderschrijft echter dat zo’n EV niet geschikt is voor iedere Transit-klus, dus komen er ook tal van andere versies. Men noemt Mild Hybrid-vesies, maar ook plug-inhybrides. Een Transit PHEV is er nu ook al en zou de ideale uitvoering moeten zijn voor wie schoon door de stad z’n rondes wil rijden, maar ook af en toe een langere rit heeft.