Ford Transit (2006) - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Onlangs leerden we dat de huidige, uitgaande editie van de Ford Transit Custom in China toch nog een facelift krijgt . Ook bij ons kreeg een Ford Transit ooit een zeer uitgebreide update, namelijk in 2006.

De Transit in kwestie is die van de derde, geheel nieuwe generatie. Bestelauto’s gaan over het algemeen een stuk langer mee dan personenauto’s en dat geldt ook hier. Generatie 1 hield het in allerlei verschijningsvormen uit van 1965 tot 1986, generatie twee van ’86 tot de eeuwwisseling. Beide auto’s zijn individueel goed voor minimaal één editie van Facelift Friday, maar wij richten ons vandaag zoals gezegd op de derde editie.

Daarmee maken we het onszelf lekker makkelijk, want de facelift van 2006 is zeer uitgebreid. Eerst even beginnen met wat niet of nauwelijks veranderde: de achterkant, traditioneel een ondergeschoven kindje bij zowel facelifts als bestelbussen. Een vierkant achterste met naar keuze een achterklep of achterdeuren en een stel verticale lichtunits zal tot in lengte van jaren voldoen op een bestelbus en treffen we dus zowel voor als na 2006 aan.

De neus is echter een heel ander verhaal. Ford monteert in 2006 een geheel nieuw exemplaar, met verticale lichtunits die wat doen denken aan die van de Fusion uit die tijd. Monteurs zijn er vast niet blij mee, want door de hogere koplampen en grille is de motorkap na de facelift een stuk kleiner dan voorheen. De grille is vanaf dit moment onderdeel van de bumper en onderverdeeld in drie segmenten. De nieuwe neus levert ook een uitdaging op voor de ontwerpers, omdat de duistere koplampen van het origineel vrijwel naadloos aansloten op de vouw in de flank. Die vouw wordt vanaf 2006 keurig en naadloos gladgestreken, zodat hij net voor (of eigenlijk achter) de koplamp verdwijnt.



Nog een leuk designgeintje: het zwart op de voorste portieren. De voorste, vaste ruit in die deur is een stuk lager uitgesneden dan het achterste exemplaar. De harde ‘knik’ van het oer-model wordt bij de facelift gecamoufleerd door de hoek onder beide ruiten zwart te schilderen, waardoor het lijkt alsof de zijruit aan de onderzijde schuin is afgesneden.

Vanbinnen vindt een ware revolutie plaats. Het ronde, in 2000 al bijna ouderwets ogende dashboard van de Transit eindigt in 2006 volledig in de container en maakt plaats voor een strakker exemplaar, opnieuw naar voorbeeld van de personenautomodellen van Ford in die periode. De aanvankelijk op de vloer geplaatste pook maakt daarbij plaats voor een veel korter, handig op het dashboard gemonteerd exemplaar.

In zijn vernieuwde vorm houdt deze Transit het uit tot 2014. Dan wordt hij opgevolgd door niet één, maar twee verschillende modellen. De Transit Custom vervangt de lichtere, voorwielaangedreven Transits, de Transit zonder toevoeging is een groter en zwaarder model. Om de verwarring nog wat groter te maken, heet de personenautoversie van de Transit Custom ‘Tourneo Custom’. Vroeger, toen het leven nog simpel was…