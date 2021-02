Ford S-Max en Galaxy als Hybrid

Ford heeft de nieuwe hybride varianten van zowel de S-Max als de Galaxy in de spotlight gezet. De twee hybride ruimtereuzen komen niet naar Nederland, al is het altijd interessant om te zien wat er exact aan de neus van de Nederlandse consument voorbij gaat.

Ford schonk begin vorig jaar al enige aandacht aan de hybride versies van de in Nederland sinds 2018 al niet meer leverbare S-Max en Galaxy, al moesten we het vooralsnog met zeer summiere informatie doen. De twee hybride balzalen worden nu uitvoeriger belicht.

S-Max Hybrid

De S-Max Hybrid is zoals gezegd de hybride variant van de S-Max, maar dan wel direct van de in 2019 subtiel opgewaardeerde variant die we wegens het eerder afzwaaien van het model in Nederland al hebben moeten missen. De aandrijflijn bestaat uit een 2,5-liter grote viercilinder benzinemotor die volgens het Atkinson-principe loopt, een machine die een grotere inhoud heeft dan de 2.0 viercilinder die in de hybride Mondeo ligt. De benzinemotor is gekoppeld aan een elektromotor die het systeemvermogen samen op 190 pk en 200 Nm brengen. Onder de vloer van de bagageruimte ligt een 1,1 kWh accupakket. Het uitlaatsysteem is hiervoor omgeleid. De bagageruimte van de S-Max Hybrid is ongewijzigd ten opzichte van die van de reguliere benzine- en dieselsmaken. Dat betekent dat de S-Max met vijf zitplaatsen 700 liter en met neergeklapte achterbank 2.200 liter aan spul mee kan zeulen. De S-Max Hybrid is er ook met zeven zitplaatsen en lust dan - achter de derde zitrij - 285 liter aan bagage. Gooi je banken plat, dan komt de totale bagageruimte van de zevenzits S-Max uit op 2.020 liter.

De S-Max Hybrid legt als vijfzitter 1.902 kilo in de schaal, de zevenzitter is met 1.947 kilo nipt zwaarder. Een vergelijking: de S-Max met 150 pk sterke 1.5 Ecoboost weegt zo'n 1.640 kilo, de versie met 180 pk sterke 2.0 TDCi-dieselmotor zo'n 1.724 kilo. Een strepentrekker is de S-Max Hybrid dan ook niet, al doen z'n 0-100-tijd van 9,8 seconden en z'n topsnelheid van 185 km/h weinig onder voor die van de 150 pk sterke benzineversie (0-100 km/h in 9,9 seconden, topsnelheid 200 km/h). Het gemiddeld verbruik van de S-Max Hybrid ligt volgens Ford op 6,4 l/100 km. Afhankelijk van de gekozen uitvoering kun je met de S-Max Hybrid 1.560 tot 1.750 kilo trekken.

Galaxy Hybrid

De Galaxy Hybrid krijgt dezelfde 190 pk en 200 Nm sterke hybride aandrijflijn als de S-Max. Net als bij de S-Max Hybrid betreft het ook hier de in 2019 subtiel vernieuwde variant van de Galaxy. Ook de bagageruimte van de hybride zevenzits-MPV is identiek aan die van de reguliere benzine- en dieselversies. Dat betekent: 300 liter opbergruimte achter de derde zitrij. De Galaxy Hybrid heeft exact tien tellen nodig om een snelheid van 100 km/h te bereiken, z'n topsnelheid ligt net als bij de S-Max op 185 km/h. Ford geeft voor de Galaxy Hybrid een gemiddeld verbruik op van 6,4-6,5 l/100 km, afhankelijk van de gekozen wielmaat.

De S-Max Hybrid en Galaxy Hybrid komen zoals gezegd niet naar Nederland, maar er zit wel een berg relevanter hybridenieuws van Ford in het vat. Het merk brengt tot het eind van het jaar namelijk 17 geëlektrificeerde modellen op de Europese markt, al worden natuurlijk ook mild-hybride varianten tot die categorie gerekend.