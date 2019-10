Ford punt S-Max en Galaxy bij

Wie in de markt is voor een MPV-achtige van Ford moet zijn ruimtelijke gezinsauto op de tweedehandsmarkt zoeken. Zowel de S-Max als de Galaxy is onlangs uit het Nederlandse gamma geknipt, maar elders in de wereld bestaat het tweetal nog wel. De in 2014 aan de wereld voorgestelde S-Max én Galaxy worden nu op de snijtafel gelegd.

Zowel de S-Max als de Galaxy krijgt de meest recente vorm van Fords familiegezicht over zich uitgestort en daarmee past het tweetal prima naast auto's als de Kuga en Focus in de Ford-showroom. Niet alleen monteert Ford een nieuwe grille, ook het bumperwerk gaat op de schop. Verder zet Ford een set nieuwe lichtmetalen wielen in de optielijst. Het is nu voor het eerst dat ook de Galaxy beschikbaar is als met leer en chroom volgehangen Vignale-uitvoering.

Ook in het binnenste voert Ford enkele updates door. Nieuwe opties zijn onder meer een verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare én gekoelde stoelen en een wifi-hotspot. Op de motorenlijst zet Ford onder meer een 150 pk sterke 2.0 diesel, een 190 pk sterke variant van die krachtbron én een 240 pk sterke topversie van dat blok. Benzinemotoren staan niet meer op de lijst. Schakelen gaat, afhankelijk van de gekozen motorversie, door middel van een handgeschakelde zesbak of met een achttrapsautomaat.