Dit zijn de nieuwe youngtimers van 2021: Gezinsauto's

De youngtimerregeling is geliefd onder zakelijke rijders in Nederland. Wanneer auto's 15 jaar oud zijn, komen ze voor het gunstige bijtellingstarief in aanmerking. Ieder jaar komen er dus weer 'nieuwe' modellen bij die zakelijk voordelig gereden kunnen worden. We zetten een stel 'interessante debutanten' voor het hele gezin op een rijtje die verkrijgbaar waren in 2006.

Op jacht naar een auto voor het hele gezin van 15 jaar of ouder die vanaf volgend jaar fiscaal aantrekkelijk te rijden is? En - in tegenstelling tot de huidige trend in de automarkt - geen behoefte aan een SUV of cross-over? Wellicht zijn deze opties vanaf volgend jaar wat voor jou:

1. Ford S-Max

Waar de Ford S-Max vanbuiten gewoon op een redelijk doorsnee grote MPV lijkt, kan hij je nog wel eens verrassen. Met de S-Max wilde Ford namelijk een auto bieden voor de huisvader die tegelijkertijd waarde hecht aan rijplezier. De S-Max is lager dan zijn grote broer, de Galaxy, en heeft uitgeklopte spatborden en 'luchtsleuven' achter de voorspatborden. Hierdoor oogt hij aanmerkelijk sportiever. Voor zo'n grote en relatief hoge auto rijdt de S-Max behoorlijk goed, met name het stuurgevoel is dik in orde. Bij zijn introductie in 2006 was een hele waaier aan zowel benzine- als dieselmotoren leverbaar. Het hoogtepuntje van de range is de 220 pk sterke 2.5 20V. Jazeker, de vijfcilinder turbo uit de Focus ST. Met een acceleratie van 0-100 in 7,9 seconden en een topsnelheid van 230 km/h ben je een groot deel van het Nederlandse wegennet ook vandaag de dag nog de baas.

2. Ford Galaxy

Hecht je minder waarde aan rijplezier en is de S-Max toch net een maatje te klein? Dan is de Ford Galaxy vanaf volgend jaar eveneens fiscaal aantrekkelijk te rijden. Voorin is de Galaxy wat betreft de ruimte en opzet van het interieur vrijwel identiek aan de S-Max, maar met name achterin op de derde zitrij en in de kofferbak heb je meer ruimte tot je beschikking. De Galaxy moest het bij zijn introductie in 2006 met aanzienlijk minder motoren stellen dan de S-Max. Later kwamen er meer krachtbronnen bij, maar volgend jaar zijn alleen de 2,0-liter benzine met 145 pk en de 2,0-liter TDCI met 140 pk fiscaal aantrekkelijk te rijden.

3. Mercedes-Benz R-klasse

Mercedes-Benz had aanvankelijk het plan om de R-klasse alleen in Amerika te leveren. Het merk zag daar toch van af en besloot om de 'Grand Sports Tourer', aldus het label dat de marketingafdeling erop had geplakt, ook in Europa aan te bieden. Misschien is die marketingterm niet geheel onterecht, want de R-klasse laat zich lastig indelen in één segment. De opgehoogde stationwagon annex MPV was verkrijgbaar in twee varianten: met een korte wielbasis van 2,98 meter en als 'Lang' met een wielbasis van 3,22 meter. Qua motoren was de R-klasse in 2006 leverbaar met twee V6'en en één V8. AMG kwam ook nog op de proppen met een knotsgekke R 63 AMG, maar die is zeer zeldzaam gebleven. In feite gold dat voor de R-klasse in het algemeen, want een verkoopsucces werd hij niet. Je moet ervan houden, maar vanaf volgend jaar is hij in ieder geval fiscaal aantrekkelijk te rijden.

4. Skoda Roomster

Al die ruimte van de auto's hierboven niet nodig, maar wel op zoek naar een praktische, functionele auto? De Skoda Roomster is vanaf volgend jaar eveneens fiscaal aantrekkelijk te rijden. Het bijzonderste aan het ontwerp van de Roomster zijn de hoge achterste zijruiten en de daklijn die naar achteren toe omhoog loopt. Met een beetje fantasie kun je er een pausmobiel in ontwaren. De Roomster staat op hetzelfde onderstel als de Fabia, maar de wielbasis is met 2,62 meter langer dan die van de Octavia Combi uit die tijd. Bij zijn introductie was de Roomster leverbaar met een 64 pk sterke 1,2-liter driecilinder, een 1.4 met 85 pk en een 1.6 met 105 pk op benzine. Qua diesels was er keuze uit een 1.4 TDI driecilinder in twee vermogensvarianten: 70 of 80 pk. Als rangetopper was er de 1.9 TDI met 105 pk. Een strepentrekker is de Roomster allerminst, maar voor wie goedkope ruimte zoekt, kan de Tsjech volgend jaar wellicht een goede optie zijn.

5. Alfa Romeo 159 SW

In 2006, een jaar na de introductie van de 159 sedan, kwam Alfa Romeo met de 159 Sportwagon op de markt. De 159 is een ander soort auto dan alle modellen hierboven, want we hebben hier natuurlijk gewoon te maken met een traditionele stationwagon. Dat betekent dat hij in praktisch opzicht wellicht iets minder bruikbaar is, maar wel behoorlijk wat meer rijplezier biedt. Met een kofferbakruimte van 435 liter kun je overigens nog steeds aardig goed uit de voeten. De 159 is vandaag de dag nog immer een unieke verschijning, met name dankzij zijn koplampen. Voor de SW waren in eerste instantie dezelfde motoren leverbaar als de sedan: een 1.8 met 140 pk, de 1.9 JTS met 160 pk, de 2.2 JTS met 185 pk en de 3.2 V6 met 260 pk en vierwielaandrijving. Dieselaars hadden de keuze uit de 1.9 JTD met 120 of 150 pk en de 2.4 JTD met 200 pk.