Ford Ranger MS-RT ook voor Nederland

Afgelopen zomer liet Ford weten dat de Transit Custom MS-RT en Transit Connect MS-RT, die reeds in 2018 werden onthuld, ook hier leverbaar zouden worden. De sportief aangeklede Transits krijgen gezelschap van de Ranger MS-RT. Die werd deze week in het Verenigd Koninkrijk onthuld en die komt ook naar Nederland, zo weten we nu.

Bij de Transits en de Ranger zorgen onder meer sportiever vormgegeven bumpers met forse luchtinlaten, aangepaste grilles, OZ Racing-wielen en tal van MS-RT-logo's voor extra uiterlijke verwennerij. Het aan Ford gelieerde M-Sport - dat de MS-RT-versies ontwikkelt - heeft duidelijk niet stilgezeten. De Transits zijn namelijk bovendien voorzien van een spoiler achterop, een splitter onder de voorbumper en een heuse diffuser aan de achterzijde. Bij de Ranger valt vooral het interieur op; daar tref je lederen bekleding met oranje stiksels.

Qua motorisering blijft het bij bekende opties. De Transit Custom MS-RT heeft de 185 pk sterke 2.0 EcoBlue dieselmotor in de neus liggen, met een koppel van 415 Nm. Schakelen gaat standaard met een zestrapsautomaat. De Transit Connect MS-RT haalt zijn kracht uit de 120 pk en 270 Nm sterke 1.5 EcoBlue. Die is te koppelen aan een handgeschakelde zesbak of een zestrapsautomaat. Tenslotte is de Ranger MS-RT voorzien van de krachtigste diesel uit het Nederlandse motorengamma van de pick-up: de dubbel geblazen 2.0 EcoBlue, die een vermogen van 213 pk en 500 Nm koppel mobiliseert. Die is in alle gevallen voorzien van de tientrapsautomaat die we ook kennen van de Mustang.

Prijzen

De Transit Custom MS-RT is per direct te bestellen vanaf € 53.525. De Transit Connect MS-RT ook, die heeft een minimale prijs van € 33.350. De orderboeken voor de Ranger MS-RT gaan komende zomer pas open. Wel laat Ford alvast weten dat de Ranger MS-RT een prijs heeft van minimaal € 50.900. Let wel, al deze prijzen zijn exclusief btw en bpm.