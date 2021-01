Ford Ranger sportief aangekleed als MS-RT

Het aan Ford gelieerde M-Sport Ford World Rally Team houdt zich niet alleen bezig met de rallysport, maar wil zich ook wel wagen aan het klaarstomen van een extra sportief ogende versie van straatlegale Fords. Daarbij schroomt het niet om voor een verrassende kandidaat te gaan, zo toonde het bijna drie jaar geleden met de Transit Custom MS-RT. Ditmaal is het de Ford Ranger die volgehangen is met sportieve aankleding van het Britse bedrijf.

Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat er aan de Ranger geknutseld is. Het front ging grotendeels op de schop en kreeg een behoorlijk sportievere look dankzij een nieuwe voorbumper en een andere grille. Ook werden de zijschermen verbreed en langs de flanken tref je op de Ranger MS-RT dikkere sidekirts waar je normaal eerder treeplanken zou verwachten. Aan de achterkant valt een eveneens sportievere bumper op en alle details zijn meegespoten in de carrosseriekleur. Qua kleur is er de keuze uit Frozen White, Sea Grey of Agate Black. Verder staat de Ranger MS-RT op speciaal 20-inch lichtmetaal van OZ Racing. In het interieur keren op diverse plekken de MS-RT-logo's terug en neem je plaats op lederen zetels met oranje stiksels.

De kracht put deze sportiever ogende Ranger uit een verder door M-Sport ongemoeid gelaten versie van de 2.0 EcoBlue dieselmotor, die 213 pk vermogen en 500 Nm koppel levert. Dat is het blok dat ook dienstdoet in de Raptor- en Wildtrack-versie. De krachtigste motorisering die aan hier in Nederland op de bestellijst staat. De krachtbron is gekoppeld aan een 10-traps automaat en met deze zelfontbrander is de Ranger in staat om tot 3.500 kilo te trekken.

Komende zomer komt de Ranger MS-RT naar de Britse Ford-dealers en in de aanloop daarnaartoe wordt ook bekend wat-ie moet kosten. Of de MS-RT ook in Nederland leverbaar wordt, is nog niet bekend. Ruim twee jaar na de onthulling van de Transit Custom MS-RT haalde Ford deze nog naar Nederland, dus zeg nooit nooit.