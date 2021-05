Ford Ranger Raptor komt als Special Edition

Ford komt met een speciale editie van de Ranger Raptor. Qua naamgeving blijft het in ieder geval eenvoudig, want de uitvoering heet ook 'Special Edition'. De verschillen zijn louter cosmetisch van aard.

De Ranger Raptor Special Edition is vanbuiten in ieder geval goed te herkennen. Dat komt vooral door de zwarte racestrepen met rode rand, die vanaf de motorkap over het dak doorlopen en ook op de laadklep te zien zijn. Ook aan de zijkant drapeert Ford een streep over de carrosserie van de Ranger. Die zit aan de onderkant van de portieren en loopt naar achteren omhoog richting het Raptor-logo. In aanvulling daarop zijn de sleepogen in de voorbumper in het rood uitgevoerd en zijn de voor- en achterbumper, de randen van de spatborden, de deurgrepen en de grille uitgevoerd in het matzwart.

In het interieur van de Ranger Special Edition zet Ford het thema van de rode accenten door. De stiksels van de stoelen, het stuur, het dashboard en de deurpanelen zijn in het rood uitgevoerd en de stoelen zelf zijn bekleed met een combinatie van zwart en grijs leer. Daarnaast heeft de Ranger Special Edition een instrumentenpaneel in de kleur 'Raceway Grey'. In technisch opzicht is de Ranger Raptor niet aangepast. Dat betekent dat onder de kap nog steeds een 2,3-liter EcoBoost dieselmotor met 213 pk en 500 Nm koppel huist. Ook staat de pick-up op een verstevigd chassis met Fox-dempers en een 150 mm grotere spoorbreedte.

De Ranger Raptor Special Edition staat in oktober bij de Ford-dealer. Ford Nederland bevestigt tegenover AutoWeek dat hij ook naar de Nederlandse markt komt. De prijs is nog niet bekend.