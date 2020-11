Ford Transit Connect lust nu ook biodiesel

De verbeteringen aan de Ford Transit Connect zijn eigenlijk slechts incrementeel te noemen. De grootste wijziging is dat de 1.5 EcoBlue-dieselmotor nu goedgekeurd is voor het gebruik van Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), ook wel 'blauwe diesel' genoemd. Deze biodiesel wordt gemaakt van biologische restproducten uit de voedingsindustrie, waaronder afgewerkte plantaardige oliën en dierlijke vetten. Het gebruik van biodiesel moet de CO2-uitstoot verder drukken. Zowel de 75-, 100- als 120 pk sterke variant van de 1.5 EcoBlue is geschikt voor deze brandstof. Daarnaast zegt Ford dat de Transit Connect voortaan een hoger maximum laadvermogen van 982 kg heeft. Dat is 79 kg meer dan de vorige versie met hoog laadvermogen. Het maximum laadvermogen is overigens afhankelijk van de gekozen uitvoering en motorisering.

Ook meldt Ford dat de CO2-uitstoot van de Transit Connect is gereduceerd tot 134 gram per kilometer. Die CO2-reductie is echter zeer marginaal, want voorheen braakte de Transit Connect 135 gram CO2 per kilometer uit. Verder komt Ford met een nieuwe uitvoering voor de Transit Connect: de Limited. Deze biedt 16-inch lichtmetalen wielen en de buitenspiegels, deurgrepen en zijpanelen zijn meegespoten in de carrosseriekleur. Verder beschikt hij onder meer over verwarmbare voorstoelen, automatische airco en een licht- en regensensor. De prijzen van de Transit Connect zijn hetzelfde gebleven. Hij is als L1 Ambiente met 1.0 EcoBoost verkrijgbaar vanaf € 12.995. De Limited moet minstens € 18.775 opbrengen, maar dan krijg je hem wel meteen als L1 met de 100 pk sterke 1.5 EcoBlue.