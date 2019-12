Ford prijst Transit en Tourneo Custom plug-inhybride

De Nederlandse importeur van Ford maakt de prijzen voor zijn gestekkerde Transit en Tourneo Custom bekend. In totaal verschijnt de Custom-reeks als plug-inhybride met drie versies in de Nederlandse showrooms.

Wie de Custom-prijslijst van Ford induikt, kan wellicht snel in de war raken. Ford onderscheidt zijn middelgrote besteller namelijk in twee categorieën: het Transit gedeelte waarbij de bus echt als bestelbus wordt ingezet, of de veel luxere Tourneo-versie waarbij het meer om personenvervoer draait. Voor beide versies heeft Ford nu een plug-in versie beschikbaar waarbij een 1,0-liter EcoBoost benzinemotor de hoofdrol speelt. Voor het elektrische gedeelte van de nieuwe aandrijflijn wordt een 92,2 kW sterke elektromotor met een koppel van 335 Nm met een 13,6 kWh accupakket gekoppeld. De bussen komen hierdoor op volledig elektrische kracht tussen de 53 en 56 kilometer ver. Het totale rijbereik bedraagt meer dan 500 kilometer.

Afijn, déze versies hebben nu een Nederlandse prijs gekregen! De Transit is als minder luxer bedeelde Custom uiteraard een stukje goedkoper dan de Tourneo. Als L1H1 bestelauto kost de Transit Custom Plug-in Hybrid minimaal € 41.250. Om het geheel nog iets onduidelijker te maken, kan de Transit ook voor personenvervoer worden ingezet waarbij 9 mensen in de ‘Kombi’-versie mee kunnen rijden. Als plug-in is dat mogelijk vanaf € 43.750. Wie zijn passagiers een stuk luxer wil vervoeren, pakt de Tourneo Custom die ruimte voor acht personen biedt. Als plug-in is dit mogelijk vanaf € 53.300. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en BPM.

De eerste Custom plug-inhybrids komen in april volgend jaar naar ons land. Volgens Ford Nederland is er een flinke vraag naar de bus waardoor de uitlevering later in 2020 volledig op gang zal zijn bij al zijn Ford Transit-centra.